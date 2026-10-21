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skócia

Megtalálták a világ egyik leggazdagabb lelőhelyét, sorra kerülnek elő a drága kincsek

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Egy friss elemzés szerint Midlothian Skócia leggazdagabb térsége a nyilvántartott kincsleletek alapján. A kutatók és amatőr kincsvadászok eddig 119 értékes tárgyat tártak fel a történelmi emlékhelyeiről ismert vidéken.
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skóciakastélylelet

A Daily Mail a BullionVault nemesfém-kereskedő vállalat elemzését szemlézve arról ír, hogy Midlothianban találták a legtöbb elrejtett értéket Skócia térségei közül. A vizsgálat szerint 39 négyzetmérföldenként 34 lelet jutott a területre, amely egyebek mellett a Rosslyn-kastélynak és a Rosslyn-kápolnának is otthont ad.

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250 ezüstpénzt rejtett a különleges középkori lelet. (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Skócia kincsvadász-paradicsoma: itt került elő a legtöbb lelet

Midlothian és East Lothian területéről összesen 169 leletet, valamint 369 védett történelmi emlékhelyet tartanak nyilván. Roxburgh, Ettrick és Lauderdale vidékén 91, Dumfries térségében pedig 84 kincs került elő.

A jelentősebb felfedezések között szerepel egy 13. századi korsó, amelyben 250 középkori ezüstpénzt találtak 2019-ben Roslin közelében. 

Tavaly egy I. Dávid skót király korából származó ritka ezüstpenny is előkerült, amelynek értékét 15 ezer fontra becsülték.

A Skóciában megtalált tárgyak többsége középkori vagy római érme. A Historic Environment Scotland ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a védett műemléki területeken tilos fémdetektorral kutatni.

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