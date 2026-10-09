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Lengyelország

Több ezer lengyel iskolában jelentek meg a rendőrök, tíz kiskorút őrizetbe vettek

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Országos rendőrségi ellenőrzéseket tartottak Lengyelországban az elmúlt napok iskolai késelései és az ezek nyomán terjedő fenyegetések miatt. A lengyel iskolák közül több mint tízezer intézményben végeztek bűnmegelőzési ellenőrzéseket, miközben tíz kiskorút őrizetbe vettek az internetes fenyegetések terjesztésének gyanújával.
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Lengyelországiskolakéselés

Több mint tízezer lengyelországi iskolában pénteken bűnmegelőző rendőrségi ellenőrzéseket tartottak, és internetes fenyegetés gyanúja miatt több kiskorút őrizetbe vettek az utóbbi időben történt iskolai késeléses merényletek miatt – közölte pénteken a lengyel országos rendőr-főkapitányság az X-en.

A forensic investigator looks on at the scene of a knife attack at a vocational school in the town of Ostroleka, some 120 km north of Warsaw on October 7, 2026. Officers have arrested a 19-year-old man after eight people were wounded in a knife attack at a high school in Poland,leaving wounded three adults and five adolescent. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP), Lengyelország
Újabb késelés történt csütörtök reggel egy lengyel iskolában
Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

A héten két késelés is történt lengyel iskolákban

A közlemény szerint az utóbbi napok tragikus eseményei – köztük a Varsóhoz közeli Wyszkówban csütörtökön történt, halálos kimenetelű késelés – álhírhullámot és jelentős társadalmi nyugtalanságot váltottak ki.

Egyesek a történteket „ostoba viccekhez és internetes követőik számának növeléséhez” próbálták kihasználni.

Amint közölték, a rendőrség országszerte minden, esetleges újabb bűncselekmény elkövetésére utaló jelzést ellenőrzött, 13 esetben megalapozottnak tartotta bűncselekmény elkövetésének gyanúját, és 10 kiskorút őrizetbe vett a fenyegetések terjesztésének gyanúja miatt.

 

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