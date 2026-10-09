Több ezer lengyel iskolában jelentek meg a rendőrök, tíz kiskorút őrizetbe vettek

Több mint tízezer lengyelországi iskolában pénteken bűnmegelőző rendőrségi ellenőrzéseket tartottak, és internetes fenyegetés gyanúja miatt több kiskorút őrizetbe vettek az utóbbi időben történt iskolai késeléses merényletek miatt – közölte pénteken a lengyel országos rendőr-főkapitányság az X-en.
A héten két késelés is történt lengyel iskolákban
A közlemény szerint az utóbbi napok tragikus eseményei – köztük a Varsóhoz közeli Wyszkówban csütörtökön történt, halálos kimenetelű késelés – álhírhullámot és jelentős társadalmi nyugtalanságot váltottak ki.
Egyesek a történteket „ostoba viccekhez és internetes követőik számának növeléséhez” próbálták kihasználni.
Amint közölték, a rendőrség országszerte minden, esetleges újabb bűncselekmény elkövetésére utaló jelzést ellenőrzött, 13 esetben megalapozottnak tartotta bűncselekmény elkövetésének gyanúját, és 10 kiskorút őrizetbe vett a fenyegetések terjesztésének gyanúja miatt.