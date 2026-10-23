Lenyűgöző látvánnyal tiszteleg a világ az 1956-os forradalom előtt

A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést és a torontói CN Towert, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is.

A Hungary Today összefoglalója szerint az Egyesült Államokban is több megemlékezést rendeznek, fényvetítést terveznek Washington D.C.-ben és New Yorkban. A bécsi Stephansdomot világítják ki az évforduló alkalmából, valamint koncerteket, új könyvek és dokumentumfilmek bemutatóit tervezik.

Pozsonyban és Kassán a történészek tudományos konferenciát rendeznek. Zágrábban az '56-os forradalmi zászlót kivetítik a város egyik szökőkútjára, míg Eszéken kivilágítják a Dráva folyón átívelő gyalogoshidat. Belgrádban pedig az egyik toronyházra vetítik ki a magyar nemzeti zászlót.

Kijev Liszt Ferenc tiszteletére rendezett koncerttel emlékezik meg az eseményekről, amelyet Beregszászban és Ungváron szakmai konferenciákkal egészítenek ki. Ljubljanában szintén egy koncert lesz a megemlékezések központi eleme.