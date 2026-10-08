Eltűnt a patikákból egy népszerű gyógyszer, százezrek maradhatnak kezelés nélkül

Hónapok óta akadozik több menopauza elleni hormonkezelés ellátása Spanyolországban és más európai országokban. A válság a Lenzetto nevű, bőrön át alkalmazható ösztradiolspray hiányával kezdődött, majd átterjedt az alternatív készítményekre is.

A Lenzetto hiánya borította fel a hormonpótló kezelések piacát.

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Hiánycikk a Lenzetto

A Lenzetto kiesése miatt hirtelen megugrott a kereslet az ösztradioltapaszok és -gélek iránt, a gyártók azonban nem tudták kielégíteni az igényeket. A spanyol gyógyszerhatóság az Evopad, az Estradot és a Bijuva esetében is ellátási problémákat rögzített. A betegek hónapok óta gyógyszertárról gyógyszertárra járnak, hogy megtalálják kezelésüket.

A Lenzetto gyártója, a Gedeon Richter szerint a készítmény november második felében térhet vissza a spanyol patikákba.

A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy a globális ellátási korlátok miatt 2027 folyamán sem biztos, hogy teljesen ki tudja elégíteni a keresletet. A helyzet fokozatos rendeződését 2027 második felére várja.

A spanyol gyógyszerhatóság óvatosságra intett, mivel szerinte a gyártó korábbi előrejelzései nem mindig bizonyultak pontosnak. A cég a kereslet gyors növekedésével és a gyógyszer adagolásához szükséges eszköz hiányával magyarázta a problémát, hangsúlyozva, hogy az nem kapcsolódik minőségi vagy biztonsági hibához.

Az Európai Gyógyszerügynökség is tud az ellátási zavarról, és uniós szintű intézkedéseket mérlegel. A hiány főként a menopauza tüneteinek enyhítésére hormonkezelést alkalmazó nőket érinti, de az ösztradiolt csontritkulás megelőzésére és transz nők hormonkezelésében is használják.

Spanyolország áremeléssel és más készítmények támogatásának lehetőségével próbálta növelni a kínálatot, de a gyártási kapacitás hiánya miatt ezek a lépések nem hoztak áttörést. Katalónia ezért azt tervezi, hogy tartós hiány esetén gyógyszertárakban készített, egyedi ösztradiol-készítmények alkalmazását is engedélyezi.

Több mint 25 ezren írtak alá petíciót sürgős kormányzati intézkedéseket és mindenki számára elérhető alternatív kezeléseket követelve. Novemberben megkezdődhet a javulás, de a válság lezárásának időpontja továbbra is bizonytalan.