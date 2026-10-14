Új hírek érkeztek Leó pápa állapotáról: így viseli a műtét utáni lábadozást az egyházfő

XIV. Leó pápa felépülése a tüdőalsólebeny-eltávolító műtétből a várakozásoknak megfelelően halad orvosai szerint. A 71 éves egyházfő szerdán már elkezdett sétálni, és az evés sem okozott neki gondot a nagyjából 90 perces beavatkozást követően.

Körülbelül egy hétig lesz még kórházban Leó pápa. Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

Körülbelül egy hétig lesz még kórházban Leó pápa

A műtétet a római Gemelli Kórházban végezték el kedd délután. A Vatikán közlése szerint a beavatkozás sikeres volt, és szövődmények nélkül zajlott le; a műtét utáni vizsgálatok pedig megerősítették a tüdőrák diagnózisát. A szerda kora reggeli vérvizsgálatok és röntgenfelvételek azt mutatták, hogy a felépülés normálisan halad, a szentatya már légzési fizioterápián is részt vett.

A beavatkozás során a pápa jobb tüdejének teljes alsó lebenyét eltávolították, hogy biztosítsák a műtét teljes sikerét.

Az operáció után a pápa normálisan ébredt fel, majd rövid megfigyelés után visszatért a szobájába.

- állt a Vatikán közleményében, amelyben azt írták, hogy az egyházfő egy nyugodt éjszakát töltött el a kórházban.

A katolikus egyházfő várhatóan körülbelül egy hétig marad még megfigyelés alatt.

Leó pápa a legutóbbi vasárnapi imádsága alkalmával jelentette be, hogy elváltozást találtak tüdején, amit el kell távolítani.