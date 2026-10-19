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XIV. Leó pápa

Kiderült, mikor tartja első audienciát Leó pápa a műtétje után

25 perce
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A katolikus egyházfő október 13-án tüdőműtéten esett át, vasárnap pedig már személyesen üdvözölte a híveket. A Vatikán bejelentése szerint szerdán Leó pápa általános kihallgatást tart a zarándokok számára, de novemberi útja még kérdéses.
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XIV. Leó pápaVatikánkatolikus egyházfő

Leó pápa szerdán általános kihallgatást tart a zarándokok számára a Vatikánban - a tüdőműtétje óta most először -, közölte a Vatikán. A pápa az év legtöbb szerdáján általános kihallgatást tart, jó idő esetén ezt a Szent Péter téren tartják, ahol a pápa egy nyitott tetejű pápamobilban gyakran körbejár a rendszerint több tízezres tömegben.

Leó pápa szerdán általános kihallgatást tart a zarándokok számára
Leó pápa szerdán általános kihallgatást tart a zarándokok számára. Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

A 71 éves egyházfőn október 13-án hajtottak végre operációt, melynek során eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét. Ez felerősítette a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy a betegsége miként változtathatja meg a 17 hónapja tartó pápaságát.

Leó vasárnap - a műtét óta az első nyilvános eseményén - ígéretet tett arra, hogy fokozatosan visszatér a megszokott tevékenységeihez.

Az egyházfőnél tüdő-adenokarcinómát, a tüdőrák leggyakoribb formáját diagnosztizálták. A 2025 májusában megválasztott egyházfő az elmúlt évtizedek legfiatalabb pápája, így diagnózisa sokként érte a közvéleményt. Orvosai szerint a műtét sikeresen, szövődmények nélkül zárult. A daganat méretét, illetve azt, hogy a betegség átterjedt-e a környező nyirokcsomókra, még nem hozták nyilvánosságra.

Kérdésessé vált Leó pápa novemberi útja a műtét miatt

A Vatikán egyelőre azt nem osztotta meg hogy a szerdai audiencia után, változik-e a pápa programja. Az eredeti tervek szerint november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba látogatna, ami az elmúlt évtizedek egyik legintenzívebb katolikus vezetői útja lenne, de még kérdéses, hogy sor kerül-e rá.

Leó pápa vezető sebésze szerint az egyházfő az utazásig teljesen felépülhet, a vatikáni államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy a gyógyulás érdekében esetleg módosítani kell majd a napirendje ritmusán - írta a Reuters.

 

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