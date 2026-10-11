Meg kell műteni XIV. Leó pápát, elváltozást találtak a tüdejében

A 71 éves XIV. Leó pápa vasárnap, a déli áldás alkalmával beszélt az egészségi állapotáról. Elmondása szerint az orvosi vizsgálatok során egy körülhatárolt csomót találtak a tüdejében, ezért orvosai műtétet javasoltak.
A pápa elfogadta a javaslatot, a beavatkozást pedig a következő napokra tervezték.
A műtét részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat – írja az NBC News.
Egyelőre nem tudni, hogyan befolyásolja a felépülés a pápa programját
Az egyházfőre novemberben jelentős külföldi út vár: november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba látogatna. Egyelőre nem világos, hogy a tervezett műtét és az azt követő felépülés érinti-e az utazás programját.
XIV. Leó pápa korábban aktív életmódjáról volt ismert, rendszeresen teniszezik és úszik.
A mostani bejelentés előtt nem számoltak be ismert komolyabb egészségügyi problémájáról.
Öt meglepő érdekesség XIV. Leó pápáról
Teniszütő, matematikai diploma és egy különösen jól időzített filmnézés is hozzátartozik a katolikus egyházfő történetéhez, aki szeptemberben lett 71 éves.