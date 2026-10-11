Meg kell műteni XIV. Leó pápát, elváltozást találtak a tüdejében

A 71 éves XIV. Leó pápa vasárnap, a déli áldás alkalmával beszélt az egészségi állapotáról. Elmondása szerint az orvosi vizsgálatok során egy körülhatárolt csomót találtak a tüdejében, ezért orvosai műtétet javasoltak.

XIV. Leó pápa integet a híveknek a Vatikánban, 2026. október 11-én

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A pápa elfogadta a javaslatot, a beavatkozást pedig a következő napokra tervezték.

A műtét részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat – írja az NBC News.

Pope Leo XIV tells the faithful gathered for the Angelus on Sunday that his doctors have found “a localized nodule” in his lung and will operate in a few days. He added that the nodule was “detected at a very early stage and is well localized.” https://t.co/1rTOE4WPUf — Vatican News (@VaticanNews) October 11, 2026

Egyelőre nem tudni, hogyan befolyásolja a felépülés a pápa programját

Az egyházfőre novemberben jelentős külföldi út vár: november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba látogatna. Egyelőre nem világos, hogy a tervezett műtét és az azt követő felépülés érinti-e az utazás programját.

XIV. Leó pápa korábban aktív életmódjáról volt ismert, rendszeresen teniszezik és úszik.

A mostani bejelentés előtt nem számoltak be ismert komolyabb egészségügyi problémájáról.

Öt meglepő érdekesség XIV. Leó pápáról

Teniszütő, matematikai diploma és egy különösen jól időzített filmnézés is hozzátartozik a katolikus egyházfő történetéhez, aki szeptemberben lett 71 éves.