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XIV. Leó pápa

Meg kell műteni XIV. Leó pápát, elváltozást találtak a tüdejében

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A katolikus egyházfő bejelentette, hogy a következő napokban műtéten esik át, miután az orvosok egy csomót fedeztek fel a tüdejében. A műtét során eltávolítják az elváltozást, amelyet XIV. Leó pápa közlése szerint korai stádiumban fedeztek fel.
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XIV. Leó pápaegyházfőműtét

A 71 éves XIV. Leó pápa vasárnap, a déli áldás alkalmával beszélt az egészségi állapotáról. Elmondása szerint az orvosi vizsgálatok során egy körülhatárolt csomót találtak a tüdejében, ezért orvosai műtétet javasoltak.

Pope Leo XIV waves to faithful during the Angelus prayer from the window of the Apostolic Palace overlooking St. Peter's Square, in the Vatican, on October 11, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP), XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa integet a híveknek a Vatikánban, 2026. október 11-én
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A pápa elfogadta a javaslatot, a beavatkozást pedig a következő napokra tervezték.

A műtét részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat – írja az NBC News.

Egyelőre nem tudni, hogyan befolyásolja a felépülés a pápa programját

Az egyházfőre novemberben jelentős külföldi út vár: november 6. és 17. között Uruguayba, Argentínába és Peruba látogatna. Egyelőre nem világos, hogy a tervezett műtét és az azt követő felépülés érinti-e az utazás programját.

XIV. Leó pápa korábban aktív életmódjáról volt ismert, rendszeresen teniszezik és úszik.

A mostani bejelentés előtt nem számoltak be ismert komolyabb egészségügyi problémájáról.

Öt meglepő érdekesség XIV. Leó pápáról

Teniszütő, matematikai diploma és egy különösen jól időzített filmnézés is hozzátartozik a katolikus egyházfő történetéhez, aki szeptemberben lett 71 éves.

 

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