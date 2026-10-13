Véget ért XIV. Leó pápa műtétje, megszólalt a Vatikán

Műtéten esett át az egyházfő a római Gemelli-klinikán. XIV. Leó pápa műtétje a Szentszék tájékoztatása szerint pozitív eredménnyel zárult, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe.
„Pozitív eredménnyel” véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe – közölte a Vatikán kedd este.
A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette.
A műtéttel egy időben a római egyházmegye a XIV. Leó pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.
Elváltozást találtak XIV. Leó pápa tüdejében
Mint korábban megírtuk, az egyházfő tüdejében csomót találtak, emiatt volt szükség a műtétre.
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