Véget ért XIV. Leó pápa műtétje, megszólalt a Vatikán

„Pozitív eredménnyel” véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe – közölte a Vatikán kedd este.

A Vatikáni Média által 2026. október 13-án készített és közzétett felvételen XIV. Leó pápa látható, amint megérkezik a római Gemelli Egyetemi Kórházba

Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette.

A műtéttel egy időben a római egyházmegye a XIV. Leó pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.

Elváltozást találtak XIV. Leó pápa tüdejében

Mint korábban megírtuk, az egyházfő tüdejében csomót találtak, emiatt volt szükség a műtétre.