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XIV. Leó pápa

Véget ért XIV. Leó pápa műtétje, megszólalt a Vatikán

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Műtéten esett át az egyházfő a római Gemelli-klinikán. XIV. Leó pápa műtétje a Szentszék tájékoztatása szerint pozitív eredménnyel zárult, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe.
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XIV. Leó pápaVatikánműtét

„Pozitív eredménnyel” véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe – közölte a Vatikán kedd este.

This photo taken and handout on October 13, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV arrival at Rome's Gemelli University Hospital ahead of an operation to remove a lump from his lung. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, XIV. Leó pápa
A Vatikáni Média által 2026. október 13-án készített és közzétett felvételen XIV. Leó pápa látható, amint megérkezik a római Gemelli Egyetemi Kórházba
Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette.

A műtéttel egy időben a római egyházmegye a XIV. Leó pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.

Elváltozást találtak XIV. Leó pápa tüdejében

Mint korábban megírtuk, az egyházfő tüdejében csomót találtak, emiatt volt szükség a műtétre.

 

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