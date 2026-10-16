Megszólaltak az orvosok: így van most XIV. Leó pápa

A római katolikus egyházfő egészségi állapotának általános feltételei folyamatosan javulnak, már teljesen önállóan tudja mindennapi feladatait végezni - közölték a XIV. Leó pápát kezelő orvoscsoport vezetői a műtétet követő harmadik napon.
Így van most XIV. Leó pápa
Az orvosi közleményben tudatták, hogy XIV. León újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, és a pápa tovább folytatja a légzési gyakorlatokat.
Matteo Bruni szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy a pápa vasárnap elmondja az úrangyala imádságot, de annak helyszínét még nem közölték - írja az MTI.
Kedden műtötték meg XIV. Leó pápát
Mint az Origo korábban megírta, XIV. Leó pápa tüdejében egy korai stádiumú elváltozást fedeztek fel, amelynek eltávolítása miatt október 13-án felvették a római Gemelli-klinikára.
A katolikus egyházfőt még aznap megoperálták. A beavatkozás során eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét, a műtét közben végzett szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt.