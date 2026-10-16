Megszólaltak az orvosok: így van most XIV. Leó pápa

A római katolikus egyházfő egészségi állapotának általános feltételei folyamatosan javulnak, már teljesen önállóan tudja mindennapi feladatait végezni - közölték a XIV. Leó pápát kezelő orvoscsoport vezetői a műtétet követő harmadik napon.

Friss hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról / Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images

Így van most XIV. Leó pápa

Az orvosi közleményben tudatták, hogy XIV. León újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, és a pápa tovább folytatja a légzési gyakorlatokat.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy a pápa vasárnap elmondja az úrangyala imádságot, de annak helyszínét még nem közölték - írja az MTI.