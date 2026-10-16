Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
XIV. Leó pápa

Megszólaltak az orvosok: így van most XIV. Leó pápa

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Friss híreket osztottak meg a pápát kezelő orvoscsoport vezetői a műtétet követő harmadik napon. Mint mondták, XIV. Leó pápa már teljesen önállóan tudja elvégezni a mindennapi feladatait, míg a szentszéki szóvivő a vasárnapi imádság kapcsán szólalt meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
XIV. Leó pápaorvosállapotműtét

A római katolikus egyházfő egészségi állapotának általános feltételei folyamatosan javulnak, már teljesen önállóan tudja mindennapi feladatait végezni - közölték a XIV. Leó pápát kezelő orvoscsoport vezetői a műtétet követő harmadik napon.

Pope Leo XIV greets clergy gathered inside the Paul VI Hall in Vatican City on May 6, 2026. The annual ceremony marks the anniversary of the May 6, 1527 Sack of Rome, when 147 Swiss Guards died defending Pope Clement VII. Twenty-eight new recruits took the oath of allegiance in the presence of Pope Leo XIV in 2026. (Photo by Andrea Calandra / Middle East Images via AFP)
Friss hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról / Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images

Így van most XIV. Leó pápa

Az orvosi közleményben tudatták, hogy XIV. León újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, és a pápa tovább folytatja a légzési gyakorlatokat.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy a pápa vasárnap elmondja az úrangyala imádságot, de annak helyszínét még nem közölték - írja az MTI.

Kedden műtötték meg XIV. Leó pápát

Mint az Origo korábban megírta, XIV. Leó pápa tüdejében egy korai stádiumú elváltozást fedeztek fel, amelynek eltávolítása miatt október 13-án felvették a római Gemelli-klinikára.

A katolikus egyházfőt még aznap megoperálták. A beavatkozás során eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét, a műtét közben végzett szövettani vizsgálat pedig tüdő-adenokarcinómát, vagyis rosszindulatú daganatot igazolt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!