XIV. Leó pápa tüdőrák-diagnózisa és műtéte hatással van arra, hogyan látják a katolikusok az egészségét és a pápaságát – mondta kedden a Vatikán külügyminisztere. Paul Gallagher érsek beszélt még többek között az egyházfő közelgő utazásáról is.

Megszólalt a Vatikán külügyminisztere Leó pápa rákdiagnózisáról Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

"Ez egy kicsit megváltoztatja a játékszabályokat" – mondta Gallagher érsek az újságíróknak egy római rendezvényen, ahol meglehetősen őszintén beszélt a pápa diagnózisáról.

A 71 éves Leó pápának a hónap elején egy műtét során eltávolították a tüdeje egy részét. Orvosai szerint a diagnosztizált rák lokalizált volt, nem terjedt el, így a pápának nincs szüksége további kezelésre.

Gallagher elmondta, hogy mivel Leó pápa az elődjeihez képest viszonylag fiatal, és jó fizikai erőnlétnek örvend, néhány katolikus azt hitte, ő egy "Superman pápa". A betegség azonban rávilágított arra, hogy Leó "ugyanolyan esendő halandó, mint mi mindannyian" – fogalmazott az érsek.

Úgy gondolom, ez meg fogja változtatni azt, ahogyan mi tekintünk rá, és talán azt is, ahogyan ő tekint saját magára.

Leó pápa lelkes novemberi utazása miatt

A egyházfő október 18-i vatikáni visszatérése óta fokozatosan tér vissza a napirendjéhez. A Vatikán hétfőn megerősítette, hogy Leó pápa megtartja november 6. és 17. közötti, három országot érintő dél-amerikai körútját, amely az elmúlt évtizedek egyik legintenzívebb pápai külföldi utazása lesz.

Minden orvosi szakvélemény nagyon pozitív, úgyhogy úgy érzi, el tud utazni

– mondta Gallagher arra a kérdésre válaszolva, hogy a pápa miért utazik mindössze 24 nappal a műtétje után.

"Úgy gondolom, nagyon egyszerűen azért megy el erre az útra, mert el akar menni rá" – mondta az érsek, hozzátéve, hogy a tervezés nyilvánvalóan már előrehaladott állapotban volt.

Gallagher azt is elmondta, hogy várakozásai szerint XIV. Leó, az első amerikai születésű pápa, a "nem túl távoli jövőben" ellátogat az Egyesült Államokba. Ugyanakkor hozzátette, hogy a látogatásra feltehetőleg nem 2027-ben kerül sor – írta a Reuters.