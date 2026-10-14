Megszólalt a Vatikán: így van XIV. Leó pápa a rosszindulatú daganat eltávolítása után

Nyugodtan telt XIV. Leó pápa első éjszakája a műtét után, amelyet a római Gemelli-klinikán hajtottak végre. XIV. Leó pápa tüdejéből rosszindulatú daganatot távolítottak el, a Vatikán pedig további tájékoztatást ígért az állapotáról.
Az éjszaka a pápa számára nyugodtan telt – közölte a Vatikán szerdán XIV. Leó pápa operációját követően, miután a római Gemelli-klinikán eltávolítottak egy rosszindulatú daganatot a tüdejéből.
A szentszéki sajtóközpont további információkat a következő órákban ígért. A L’Avvenire, az olasz püspöki kar napilapja hangsúlyozta, hogy
az orvosok még nem nyilatkoztak a sebészi beavatkozást követő terápiáról.
A kórház udvarán többen imádkoznak, és virágot helyeznek el a bejárattal szemben álló II. János Pál szobránál.
Elváltozást találtak XIV. Leó pápa tüdejében, emiatt volt műtétre szüksége
A katolikus egyházfő a hétvégén jelentette be, hogy az orvosok egy csomót fedeztek fel a tüdejében, és műtétet javasoltak, amire hétfőn került sor.
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