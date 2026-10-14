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XIV. Leó pápa

Megszólalt a Vatikán: így van XIV. Leó pápa a rosszindulatú daganat eltávolítása után

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Nyugodtan telt XIV. Leó pápa első éjszakája a műtét után, amelyet a római Gemelli-klinikán hajtottak végre. XIV. Leó pápa tüdejéből rosszindulatú daganatot távolítottak el, a Vatikán pedig további tájékoztatást ígért az állapotáról.
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XIV. Leó pápaVatikánműtét

Az éjszaka a pápa számára nyugodtan telt – közölte a Vatikán szerdán XIV. Leó pápa operációját követően, miután a római Gemelli-klinikán eltávolítottak egy rosszindulatú daganatot a tüdejéből.

Pope Leo XIV greets clergy gathered inside the Paul VI Hall in Vatican City on May 6, 2026. The annual ceremony marks the anniversary of the May 6, 1527 Sack of Rome, when 147 Swiss Guards died defending Pope Clement VII. Twenty-eight new recruits took the oath of allegiance in the presence of Pope Leo XIV in 2026. (Photo by Andrea Calandra / Middle East Images via AFP), XIV. Leó pápa
Nyugodtan telt XIV. Leó pápa műtét utáni első éjszakája - Illusztráció
Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images

A szentszéki sajtóközpont további információkat a következő órákban ígért. A L’Avvenire, az olasz püspöki kar napilapja hangsúlyozta, hogy

az orvosok még nem nyilatkoztak a sebészi beavatkozást követő terápiáról.

A kórház udvarán többen imádkoznak, és virágot helyeznek el a bejárattal szemben álló II. János Pál szobránál.

Elváltozást találtak XIV. Leó pápa tüdejében, emiatt volt műtétre szüksége

A katolikus egyházfő a hétvégén jelentette be, hogy az orvosok egy csomót fedeztek fel a tüdejében, és műtétet javasoltak, amire hétfőn került sor.

 

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