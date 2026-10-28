Két leopárd támadt a gondozójukra – megrázó részletek derültek ki

A park tájékoztatása szerint a leopárdtámadás szombaton történt a Beekse Bergen szafaripark egyik kifutójában. A nő az intézmény rendkívül elkötelezett és tapasztalt munkatársa volt, aki csaknem negyven évet töltött az állatok között.

Leopárdtámadás: két nagymacska rontott a veterán állatgondozóra. Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Leopárdtámadás közben kért segítséget a gondozó

A viharos időjárás miatt két hím perzsa leopárd húzódott be a kifutó fedett részébe.

Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a gondozóra, és az sem világos, hogyan került velük egy térbe.

A park szerint rendkívül szokatlan, hogy valaki akkor lépjen be a belső helyiségbe, amikor az állatok is ott tartózkodnak.

A nő a támadás közben kézi rádión riasztotta kollégáit. A nagymacskák súlyosan megsebesítették a fején és a nyakán.

A helyszínre mentőegységek és mentőhelikopter érkezett, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy az illetékesek már kezdetben is csekély esélyt láttak a túlélésére. A gondozó később belehalt sérüléseibe.

Az esetet a munkaügyi felügyelet vizsgálja. A támadásról nem készült kamerafelvétel, ezért annak pontos körülményei továbbra sem ismertek.