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park

Két leopárd támadt a gondozójukra – megrázó részletek derültek ki

37 perce
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Csaknem negyven éve dolgozott az állatokkal az a tapasztalt gondozó, akit két perzsa leopárd sebesített meg egy szafariparkban. A leopárdtámadás közben még sikerült rádión segítséget kérnie, de később belehalt súlyos sérüléseibe.
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parktámadásleopárd

A park tájékoztatása szerint a leopárdtámadás szombaton történt a Beekse Bergen szafaripark egyik kifutójában. A nő az intézmény rendkívül elkötelezett és tapasztalt munkatársa volt, aki csaknem negyven évet töltött az állatok között.

leopárdtámadás
Leopárdtámadás: két nagymacska rontott a veterán állatgondozóra. Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Leopárdtámadás közben kért segítséget a gondozó

A viharos időjárás miatt két hím perzsa leopárd húzódott be a kifutó fedett részébe. 

Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a gondozóra, és az sem világos, hogyan került velük egy térbe. 

A park szerint rendkívül szokatlan, hogy valaki akkor lépjen be a belső helyiségbe, amikor az állatok is ott tartózkodnak.

A nő a támadás közben kézi rádión riasztotta kollégáit. A nagymacskák súlyosan megsebesítették a fején és a nyakán.

A helyszínre mentőegységek és mentőhelikopter érkezett, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy az illetékesek már kezdetben is csekély esélyt láttak a túlélésére. A gondozó később belehalt sérüléseibe.

Az esetet a munkaügyi felügyelet vizsgálja. A támadásról nem készült kamerafelvétel, ezért annak pontos körülményei továbbra sem ismertek.

 

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