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repülőtér

Rendőrök lepték el a lipcsei repülőteret – leállították a légi forgalom egy részét

1 órája
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Rendőrségi intézkedésre és a légi forgalom részleges felfüggesztésére volt szükség Németországban, miután megrongálták a nemzetközi repülőtér kerítését. A lipcsei repülőtér területén éjszaka kezdődött átvizsgálás, miután a hatóságok egy jelentős sérülést fedeztek fel a kerítésen. A történtek körülményeit egyelőre vizsgálják.
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repülőtérNémetországkerítés

A lipcsei repülőtér kerítésén szombaton este 23 óra körül fedeztek fel egy rést. A Focus beszámolója szerint a rendőrség azt feltételezi, hogy nagy valószínűséggel egy jármű hajtott neki.

Rendőrségi vizsgálat indult a lipcsei repülőtér területén történt incidens után.
Rendőrségi vizsgálat indult a lipcsei repülőtér területén történt incidens után
Fotó: HEIKO REBSCH / DPA / Archív fotó

A rendőrség szóvivője közölte, hogy a terület éjszakai átvizsgálása során sem járművet, sem illetéktelen személyeket nem találtak a repülőtér területén. A hatóságok folytatják a helyszín átvizsgálását.

Az incidens miatt lezárták az északi kifutópályát, és felfüggesztették a repülőtér északi részén a légi forgalmat. A déli kifutópálya ugyanakkor továbbra is üzemel.

A korlátozások az Amazon teherszállító járatait is érintették. A vállalat számára Lipcse fontos logisztikai központ, ezért számos teherszállító repülőgépnek a repülőtér déli részére kellett áthelyeznie működését.

A megrongált kerítés közelében Antonov teherszállító repülőgépek is találhatók. Arról egyelőre nem érkezett tájékoztatás, hogy a repülőgépekben keletkezett-e kár.

Korábban robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtéren

A Lipcse/Halle repülőtér augusztus elején is a figyelem középpontjába került, miután robbanóanyaggal felszerelt drónt fedeztek fel ukrán teherszállító repülőgépek közelében.

A német szövetségi kormány Oroszországot tette felelőssé a feltételezett támadási kísérletért, Moszkva azonban visszautasította a vádakat.

 

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