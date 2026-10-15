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lovaskocsi

Halálos baleset után tilthatják be New York egyik legismertebb turistalátványosságát

55 perce
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Hamarosan véget érhet New York egyik legismertebb turisztikai hagyománya. A város vezetése egy halálos baleset után ismét napirendre tűzte a lovaskocsi-közlekedés betiltását. A javaslatról október 22-én szavazhat a városi tanács.
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lovaskocsihalálos balesetNew York

A lovaskocsi használatát 2028 júniusától tilthatják be New Yorkban. A döntés hátterében egy júniusi halálos baleset, valamint a lovakkal való bánásmóddal kapcsolatos, régóta fennálló aggályok állnak – számolt be róla a BBC.

Képaláírás: A Central Parkban közlekedő lovaskocsik sorsáról október 22-én dönthetnek A horse pulls a carriage into Central Park 20 December 2007 in New York. Horse-drawn carriages could be banned under City Council legislation that will be introduced at the urging of animal advocates who say that the horses are treated inhumanely. AFP PHOTO/DON EMMERT (Photo by DON EMMERT / AFP)
Képaláírás: A Central Parkban közlekedő lovaskocsik sorsáról október 22-én dönthetnek
Fotó: DON EMMERT / AFP

Júniusban a 18 éves Romanch Mahajan egy lovaskocsin utazott a Central Parkban, amikor a járművet húzó ló váratlanul megvadult. A fiatal leesett a kocsiról, és életét vesztette.

NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
NewYork-ihintók, A New York-i városi tanács elnöke és a polgármester megállapodott a lóvontatású kocsik betiltásáról
Galéria: Egy korszak vége: búcsú előtt a New York-i lovashintók
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A New York-i utcák és a Central Park ikonikus szereplői búcsúra készülhetnek. A lovashintók sorsa nemcsak a városképről, hanem az állatvédelemről és a hagyományok megőrzéséről is szól

A tragédia után Julie Menin, a New York-i városi tanács elnöke is támogatásáról biztosította a Romanch-törvénynek elnevezett javaslatot.

Menin szerint a lovaskocsik régóta New York történelmének részét képezik, de az egyre forgalmasabb Central Parkban mind nagyobb közbiztonsági kockázatot jelentenek.

A lovaskocsik betiltása több száz ember megélhetését érintheti

Zohran Mamdani polgármester szintén támogatja a tilalmat. Hivatala olyan átmeneti intézkedéseken dolgozik, amelyek segítenék az ágazatban dolgozókat. Ezek között munkahelykeresési támogatás, átképzés, pályaválasztási tanácsadás és pénzügyi kompenzáció is szerepelhet.

A javaslat azt is megtiltaná, hogy az érintett lovakat vágóhídra adják el, vagy ismét lovaskocsik húzására használják őket.

A tervezett intézkedést ugyanakkor nem mindenki támogatja. A mintegy 300 kocsist és tulajdonost képviselő Transport Workers Union szakszervezet szerint az állatokkal megfelelően bánnak, az ágazat pedig több száz embernek biztosít megélhetést.

A Central Park fenntartásáért felelős nonprofit szervezet már tavaly támogatta a lovaskocsik betiltását, elsősorban a park növekvő látogatottságával és a közbiztonsági kockázatokkal indokolva álláspontját.

New Yorkban korábban is felmerült a tilalom bevezetése, de eddig csak korlátozásokat vezettek be. A városi tanács október 22-én szavazhat az új törvényjavaslatról.

 

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