Halálos baleset után tilthatják be New York egyik legismertebb turistalátványosságát

A lovaskocsi használatát 2028 júniusától tilthatják be New Yorkban. A döntés hátterében egy júniusi halálos baleset, valamint a lovakkal való bánásmóddal kapcsolatos, régóta fennálló aggályok állnak – számolt be róla a BBC.

Képaláírás: A Central Parkban közlekedő lovaskocsik sorsáról október 22-én dönthetnek

Fotó: DON EMMERT / AFP

Júniusban a 18 éves Romanch Mahajan egy lovaskocsin utazott a Central Parkban, amikor a járművet húzó ló váratlanul megvadult. A fiatal leesett a kocsiról, és életét vesztette.