Halálos baleset után tilthatják be New York egyik legismertebb turistalátványosságát

A lovaskocsi használatát 2028 júniusától tilthatják be New Yorkban. A döntés hátterében egy júniusi halálos baleset, valamint a lovakkal való bánásmóddal kapcsolatos, régóta fennálló aggályok állnak – számolt be róla a BBC.
Júniusban a 18 éves Romanch Mahajan egy lovaskocsin utazott a Central Parkban, amikor a járművet húzó ló váratlanul megvadult. A fiatal leesett a kocsiról, és életét vesztette.
A tragédia után Julie Menin, a New York-i városi tanács elnöke is támogatásáról biztosította a Romanch-törvénynek elnevezett javaslatot.
Menin szerint a lovaskocsik régóta New York történelmének részét képezik, de az egyre forgalmasabb Central Parkban mind nagyobb közbiztonsági kockázatot jelentenek.
A lovaskocsik betiltása több száz ember megélhetését érintheti
Zohran Mamdani polgármester szintén támogatja a tilalmat. Hivatala olyan átmeneti intézkedéseken dolgozik, amelyek segítenék az ágazatban dolgozókat. Ezek között munkahelykeresési támogatás, átképzés, pályaválasztási tanácsadás és pénzügyi kompenzáció is szerepelhet.
A javaslat azt is megtiltaná, hogy az érintett lovakat vágóhídra adják el, vagy ismét lovaskocsik húzására használják őket.
A tervezett intézkedést ugyanakkor nem mindenki támogatja. A mintegy 300 kocsist és tulajdonost képviselő Transport Workers Union szakszervezet szerint az állatokkal megfelelően bánnak, az ágazat pedig több száz embernek biztosít megélhetést.
A Central Park fenntartásáért felelős nonprofit szervezet már tavaly támogatta a lovaskocsik betiltását, elsősorban a park növekvő látogatottságával és a közbiztonsági kockázatokkal indokolva álláspontját.
New Yorkban korábban is felmerült a tilalom bevezetése, de eddig csak korlátozásokat vezettek be. A városi tanács október 22-én szavazhat az új törvényjavaslatról.