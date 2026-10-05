Lövedék csapódott egy buszba a moldovai-ukrán határon, egy határrendész megsérült

A moldovai határrendészet tájékoztatása szerint 2026. október 5-én, 9 óra 38 perc körül lövedék zuhant le a palancai határátkelő közelében. A becsapódást követően a lövedék visszapattant a talajról, majd egy, a sorompónál várakozó menetrend szerinti autóbusznak csapódott.

A földről visszapattanva találta el a buszt a becsapódó lövedék. (A kép illusztráció.)

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Lezárták a határátkelőt, miután egy lövedék egy várakozó busznak csapódott

Az elsődleges információk alapján a lövedék megrongálta a buszt és az ellenőrzőfülkét. Egy határrendész könnyebben megsérült, más áldozatról nem érkezett jelentés. A sérült állapota stabil, nincs életveszélyben, és megkapja a szükséges ellátást.

Az incidens után ideiglenesen felfüggesztették a Palanca–Maiaki–Udobnoe határátkelő működését. A helyszínt lezárták, a hatóságok szakemberei pedig átvizsgálták azt a területet, ahol a lövedék földet ért. Az utazókat átmenetileg arra kérték, hogy a Tudora határátkelőt használják.

A vizsgálatokat követően helyreállították a forgalmat, így az átkelő ismét a megszokott rendben működik. A határőrség arra kéri az utazókat, hogy kövessék a személyzet utasításait, és indulás előtt ellenőrizzék a hivatalos határinformációkat.

A hatóságok egyúttal figyelmeztették a lakosságot: ha drónokra emlékeztető hangokat vagy a határ közelében robbanásokat hallanak, őrizzék meg nyugalmukat, és húzódjanak biztonságos, beltéri helyre. Arra is kérnek mindenkit, hogy ne közelítsen repülőeszközök, lőszerek vagy ismeretlen tárgyak maradványaihoz, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón.