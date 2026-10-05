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lövöldözés

Agyonlőttek 12 éves kislányt, miután összevesztek egy parkolóhelyen

1 órája
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Halálos lövöldözés történt szombaton este az amerikai Baltimore-ban, miután két férfi egy parkolóhely miatt vitába keveredett egy olyan parkban, ahol gyerekek amerikaifutball-mérkőzését tartották. A lövöldözés során egy 12 éves kislányt is eltaláltak, aki a kórházban belehalt sérüléseibe, miközben három másik ember nem életveszélyes sérüléseket szenvedett.
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A lövöldözés helyi idő szerint szombaton 18 óra után történt, a 12 éves lány a két férfi közötti lövések kereszttüzébe került. A hatóságok úgy tudják, hogy a férfiak egy parkolóhely miatt keveredtek szóváltásba, majd mindketten tüzet nyitottak egymásra.

lövöldözés
A lövöldözésben egy kislány meghalt, többen megsérültek
Fotó: Twitter/X

A kislányt a helyszínről kórházba szállították, ahol később meghalt.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a nevét, és azt is közölték, hogy nem ő volt a lövöldözés célpontja.

A helyszínre érkező rendőrök egy meglőtt nőt is találtak. Két férfi szintén kórházba került olyan sérülésekkel, amelyek vélhetően összefüggésben állnak a történtekkel.

A rendőrség szerint a három sérült állapota nem életveszélyes.

Két férfit keres a rendőrség

Richard Worley, Baltimore rendőrfőkapitánya egy szombat esti sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy legalább két gyanúsítottat keresnek. Egyelőre senkit sem tartóztattak le – írja a BBC.

A rendőrfőkapitány kiemelte, hogy a kislány valószínűleg azért volt a parkban, hogy mérkőzést nézze, amikor a két férfi lövései eltalálták. Egyelőre nem ismert, pontosan hány lövés dördült el.

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„Olyan volt, mintha egy géppuska sorozatait hallottuk volna” – mondta egy szemtanú, miután vérontásba fulladt a több mint ezer ember részvételével tartott buli Georgiában. Két ember meghalt, 35-en megsérültek.

 

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