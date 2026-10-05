Agyonlőttek 12 éves kislányt, miután összevesztek egy parkolóhelyen

A lövöldözés helyi idő szerint szombaton 18 óra után történt, a 12 éves lány a két férfi közötti lövések kereszttüzébe került. A hatóságok úgy tudják, hogy a férfiak egy parkolóhely miatt keveredtek szóváltásba, majd mindketten tüzet nyitottak egymásra.

A lövöldözésben egy kislány meghalt, többen megsérültek

Fotó: Twitter/X

A kislányt a helyszínről kórházba szállították, ahol később meghalt.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a nevét, és azt is közölték, hogy nem ő volt a lövöldözés célpontja.

A helyszínre érkező rendőrök egy meglőtt nőt is találtak. Két férfi szintén kórházba került olyan sérülésekkel, amelyek vélhetően összefüggésben állnak a történtekkel.

A rendőrség szerint a három sérült állapota nem életveszélyes.

BREAKING: A 12-year-old girl was fatally shot at Leon Day Park because two men got into a gunfight, according to Baltimore Mayor Brandon Scott. Baltimore Police Commissioner Richard Worley said the gunfire erupted over a parking spot. https://t.co/BnSHdVXV5Z — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) October 4, 2026

Két férfit keres a rendőrség

Richard Worley, Baltimore rendőrfőkapitánya egy szombat esti sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy legalább két gyanúsítottat keresnek. Egyelőre senkit sem tartóztattak le – írja a BBC.

A rendőrfőkapitány kiemelte, hogy a kislány valószínűleg azért volt a parkban, hogy mérkőzést nézze, amikor a két férfi lövései eltalálták. Egyelőre nem ismert, pontosan hány lövés dördült el.

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„Olyan volt, mintha egy géppuska sorozatait hallottuk volna” – mondta egy szemtanú, miután vérontásba fulladt a több mint ezer ember részvételével tartott buli Georgiában. Két ember meghalt, 35-en megsérültek.