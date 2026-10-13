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lövöldözés

Lövöldözés volt az Európai Parlament előtt, egy ember meghalt

30 perce
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Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt keddre virradóan történt lövöldözésben. Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. Egyelőre nem tudni, hogy a két lövöldözés között van-e összefüggés.
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lövöldözésBrüsszelEurópai Parlament

Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedd reggel megerősítette a belga főváros Ixelles nevű kerületében - az Európai Parlament szomszédságában - történt, halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a brüsszeli Jette kerületben történt, egy rendőr halálát okozó támadásról.

lövöldözés, Police pictured outside a residential building at the Haachtsesteenweg/ chaussee de Haecht in Schaarbeek/ Schaerbeek, Brussels, where a fire broke out last night, Sunday 26 July 2026. Two people died in the fire. Eight others were injured. Two of them are in serious condition. The cause of the fire is still under investigation. BELGA PHOTO MARIUS BURGELMAN (Photo by Marius Burgelman / BELGA MAG / Belga via AFP)
Lövöldözés volt az Európai Parlament előtt - Illusztráció - Fotó: MARIUS BURGELMAN / BELGA MAG

A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.

Így alakult ki a lövöldözés

A brüsszeli rendőr halálával járó, Jette-ben történt fegyveres összetűzéssel kapcsolatban elmondták, a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülő tolvajok leadták a halálos lövést. Tűzharc alakult ki, amelynek során egy rendőrt fejbe lőttek. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, három lőfegyvert találtak az ellopott járműben.

Éjjel 12.45 körül életét vesztette Jette-ben a brüsszeli rohamrendőrség (BAA) egyik rendőre. Lövést kapott, és a sérülés következtében meghalt

 - idézte a brüsszeli ügyészség közleményét a hírportál.

Bernard Quintin belga belügyminiszter az X-en közzétett üzenetében azt írta: mélyen megrázta a brüsszeli rendőr tragikus halála. Az ügyészség vizsgálatot folytat az eset pontos körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében. A felelősöknek a törvény teljes szigorával kell majd szembenézniük - tette hozzá a belga belügyi tárca vezetője.

Brüsszelben 2025-ben volt olyan időszak, amikor szinte naponta dördültek lövések.

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