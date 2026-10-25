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lövöldözés

Vérfürdőbe torkollott egy egyetemi buli Amerikában, több gyerek is megsérült

40 perce
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Lövések dördültek, és többen súlyosan megsérültek az Egyesült Államokban, a floridai Tallahassee városában. 2026. október 24-én, szombat este egy egyetemi ünnepséghez kapcsolódó buli verekedésbe, majd véres lövöldözésbe torkollott.
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lövöldözésfloridaEgyesült Államokverekedés

Többen súlyosan megsérültek, köztük gyermekek is, amikor lövések dördültek egy amerikai egyetem közelében. A lövöldözés egy egyetemi ünnepséghez kapcsolódó bulin kitört verekedés után történt, és összesen tizenkét ember sérült meg. A drámai esemény szombat este, nem sokkal 20 óra előtt történt az amerikai Florida államban, Tallahassee városában.

Lövöldözés tört ki egy floridai egyetem közelében tartott bulin. A verekedés után 12 ember sérült meg, köztük hat kiskorú, hárman súlyosan.
Lövöldözés tört ki egy floridai egyetem közelében tartott bulin. A verekedés után 12 ember sérült meg, köztük hat kiskorú, hárman súlyosan (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A rendőrség elsődleges megállapításai szerint a rendezvényen fizikai összetűzés alakult ki, amely lövöldözésbe torkollott. A beszámolók alapján két-három ember verekedése vezethetett a fegyverhasználathoz.

Gyermekek is megsérültek a floridai lövöldözésben

A hatóságok összesen tizenkét sérültről számoltak be, köztük hat felnőttről és hat kiskorúról. Tizenegyen lőtt sérüléseket szenvedtek, három ember állapota súlyos, kilenc sérülté pedig stabil.

A legfiatalabb meglőtt áldozat mindössze 11 éves. Ezt az információt azonban a rendőrség egyelőre nem erősítette meg. Lawrence Revell rendőrfőkapitány különösen megrázónak nevezte, hogy gyermekek is megsérültek az incidensben. A floridai rendőrség erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó egysége vizsgálja a lövöldözés pontos körülményeit, valamint azt, hogy kik adták le a lövéseket – írja a The Guardian.

 

 

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