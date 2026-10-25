Vérfürdőbe torkollott egy egyetemi buli Amerikában, több gyerek is megsérült

Többen súlyosan megsérültek, köztük gyermekek is, amikor lövések dördültek egy amerikai egyetem közelében. A lövöldözés egy egyetemi ünnepséghez kapcsolódó bulin kitört verekedés után történt, és összesen tizenkét ember sérült meg. A drámai esemény szombat este, nem sokkal 20 óra előtt történt az amerikai Florida államban, Tallahassee városában.

Lövöldözés tört ki egy floridai egyetem közelében tartott bulin. A verekedés után 12 ember sérült meg, köztük hat kiskorú, hárman súlyosan (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A rendőrség elsődleges megállapításai szerint a rendezvényen fizikai összetűzés alakult ki, amely lövöldözésbe torkollott. A beszámolók alapján két-három ember verekedése vezethetett a fegyverhasználathoz.

Gyermekek is megsérültek a floridai lövöldözésben

A hatóságok összesen tizenkét sérültről számoltak be, köztük hat felnőttről és hat kiskorúról. Tizenegyen lőtt sérüléseket szenvedtek, három ember állapota súlyos, kilenc sérülté pedig stabil.

A legfiatalabb meglőtt áldozat mindössze 11 éves. Ezt az információt azonban a rendőrség egyelőre nem erősítette meg. Lawrence Revell rendőrfőkapitány különösen megrázónak nevezte, hogy gyermekek is megsérültek az incidensben. A floridai rendőrség erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó egysége vizsgálja a lövöldözés pontos körülményeit, valamint azt, hogy kik adták le a lövéseket – írja a The Guardian.