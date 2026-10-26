Lövöldözés történt október 24-én, szombat este a floridai Tallahassee-ben, a Florida A&M Egyetem Bragg Memorial stadionjának közelében – számolt be az ABC News.

Lövöldözés tört ki egy floridai egyetem mellett: 6 gyerek is megsérült, egy áldozat állapota válságos - Fotó: unsplash.com

Lawrence Revell rendőrfőnök közlése szerint tizenegy embert lövés ért, egy tizenkettedik sérült pedig menekülés közben sebesült meg. Ő az egyik áldozat nagymamája.

A sérültek között hat felnőtt és hat kiskorú van, a legfiatalabb tizenegy éves. A vasárnap reggeli rendőrségi tájékoztatás szerint hat embert még kórházban kezeltek, egyikük válságos állapotban volt. Öt sérültet addigra hazaengedtek.

Az incidens az egyetem hazatérési ünnepségének hétvégéjén, egy amerikaifutball-mérkőzés után történt. A környéken sokan tartózkodtak, amikor eldördültek a lövések.

Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözést verekedés előzte meg. A közösségi oldalakon megjelent felvételeken menekülő emberek láthatók.

Vasárnap reggelig nem jelentettek be őrizetbe vételt. A nyomozók fényképeket, videókat és szemtanúvallomásokat kértek, hogy rekonstruálhassák a történteket és azonosíthassák a felelősöket.

Marva B. Johnson, az egyetem elnöke elítélte az erőszakot, és hangsúlyozta: a lövöldözés az egyetem területén kívül történt. Az intézmény segítséget ajánlott az érintetteknek, a hallgatók számára pedig ingyenes pszichológiai támogatást biztosít.