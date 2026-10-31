Vérfürdő a bevásárlóközpontban: halálos lövöldözés történt, többen életveszélyben vannak

Halálos lövöldözés történt péntek este a kaliforniai Fairfield városában, a Solano Town Center bevásárlóközpont egyik Spirit Halloween üzletében. A CNN beszámolója szerint a rendőrség helyi idő szerint 20 óra 30 perckor kapott bejelentést a fegyveres incidensről. A támadásban egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek.

Lövöldözés: Sikoltozva menekültek a vásárlók. Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Halálos lövöldözés: sikoltozva menekültek a vásárlók

Dan Marshall, Fairfield rendőrfőnöke péntek késő este közölte, hogy a hat sérült közül hárman válságos állapotban vannak. Az áldozatok személyazonosságáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

A helyszínen tartózkodó egyik férfi, David Bernal a CNN helyi partnercsatornájának, a KCRA-nak beszélt arról, mit élt át a felesége.

A nő éppen az üzlet parókarészlegénél tartózkodott, amikor lövések dördültek. Elmondása szerint öt hangos dörrenést hallott, majd az emberek futni kezdtek, kiabáltak és sírtak. A nő végül a vészkijáraton keresztül menekült ki az épületből.

Férje szerint azóta már otthon van, de továbbra is sokkos állapotban van a történtek miatt.

Még keresik a lövöldözés gyanúsítottját

A fairfieldi rendőrség szombat hajnalban közölte, hogy a bevásárlóközpont továbbra is aktív bűnügyi helyszín. A nyomozók tanúkat hallgatnak ki, és dolgoznak a feltételezett elkövető azonosításán.

A rendőrség a lövöldözést szörnyű bűncselekménynek nevezte. A gyanúsított személyéről és a támadás lehetséges indítékáról a közölt információk alapján egyelőre nincs biztos adat.

A tragédia különösen érzékeny időpontban történt: egy nappal halloween előtt, amikor sokan még az ünnepi készülődéshez vásárolhattak.

A több mint 130 üzletnek és étteremnek otthont adó Solano Town Centerben szombat estére „Mall-O-Ween!” néven gyermekeknek szóló, édességgyűjtéssel egybekötött halloweenprogramot is meghirdettek.

Arról egyelőre nem érkezett tájékoztatás, hogy a történtek miatt megtartják-e a rendezvényt.