Három embert öltek meg Kárpátalján, egy volt ortodox papot gyanúsítanak

Három ember meghalt, további ketten pedig megsebesültek egy csütörtök délutáni fegyveres támadásban Visken. A lövöldözés Kárpátalján október 15-én, 16 óra körül történt. A bűncselekmény elkövetésével egy 45 éves helyi férfit gyanúsítanak, aki korábban a moszkvai patriarchátushoz tartozó Ukrán Ortodox Egyház papja volt – számolt be róla a Maszol.ro.

A lövöldözés Kárpátalján három ember életét követelte

Fotó: Huszti rendőr-főkapitányság

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított fegyverrel lépett be egy helyi lakos udvarára, ahol több lövést adott le a házigazdára és annak feleségére. Ezt követően az utcára ment, és a járókelőkre is tüzet nyitott.

A támadásban két férfi, egy 62 és egy 64 éves áldozat a helyszínen életét vesztette. Egy 86 éves nő később a kórházban halt bele sérüléseibe. További két férfit, egy 72 és egy 86 éves sérültet lőtt sebekkel szállítottak kórházba.

Több fegyvert is lefoglaltak a kárpátaljai lövöldözés után

A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt. A hatóságok vizsgálják, hogy a támadás hátterében a gyanúsított és a település más lakói között kialakult személyes konfliktus állhatott-e.

A házkutatások során a férfi lakóhelyén, valamint annak a templomnak a területén, ahol korábban szolgált, több nyilvántartásba nem vett fegyvert találtak és foglaltak le.

A rendőrök egy marihuánára hasonlító anyagot tartalmazó zacskót is lefoglaltak, amelyet szakértői vizsgálatra küldtek.

A gyanúsítottól vérmintát vettek annak megállapítására, hogy a bűncselekmény idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e.

Az ügyészek indítványozzák a férfi óvadék lehetősége nélküli előzetes letartóztatását. A gyanúsítás több ember garázda indítékból elkövetett szándékos meggyilkolására, valamint több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérletre vonatkozik.