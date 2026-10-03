Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Többórás leállás várható az egyik legnagyobb magyar banknál: vásárolni sem tudunk majd

lövöldözés

Lövöldözés tört ki egy Los Angeles-i bevásárlóközpontnál: többen életüket vesztették

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos lövöldözés történt péntek este Los Angeles Northridge városrészében, egy üzletközpontnál. A lövöldözésben két ember életét vesztette, a rendőrök pedig több tucat embert őrizetbe vettek a helyszínen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésLos Angelesbevásárlóközpont

A lövöldözés helyszíne a Los Angeles-i Nordhoff Street és a Reseda Boulevard találkozásánál található University Plaza volt, a Kaliforniai Állami Egyetem közelében. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a környékre, ahol több embert is őrizetbe vettek. A hatóságok lezárták a környező utcákat, miközben megkezdték a történtek kivizsgálását.

lövöldözés
A lövöldözésben ketten meghaltak
Fotó: Twitter/X

A lövöldözésben legalább két ember meghalt.

Emellett egy késelésről is érkezett bejelentés, a történtek pontos körülményeit még vizsgálják – írja a New York Post.

A helyszínre számos rendőr és mentőegység érkezett. A környéket a hatóságok lezárták.

A helyszíni beszámolók szerint több tucat embert bilincsben vittek el a rendőrök.

Arról azonban egyelőre nincs megerősített információ, hogy valamennyi őrizetbe vett személy közvetlenül érintett lett volna a lövöldözésben.

A nyomozás folyamatban van, így a hatóságok várhatóan további részleteket közölnek arról, mi vezetett a halálos lövöldözéshez, és pontosan kik voltak érintettek.

Lövöldözés tört ki egy születésnapi bulin, 12 fiatal került kórházba

Vérfürdőbe torkollott egy születésnapi összejövetel az amerikai Georgia államban, amikor két társaság között vita alakult ki. A lövöldözés során összesen tizenkét, 17 és 19 év közötti fiatal sérült meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!