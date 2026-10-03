Lövöldözés tört ki egy Los Angeles-i bevásárlóközpontnál: többen életüket vesztették

A lövöldözés helyszíne a Los Angeles-i Nordhoff Street és a Reseda Boulevard találkozásánál található University Plaza volt, a Kaliforniai Állami Egyetem közelében. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a környékre, ahol több embert is őrizetbe vettek. A hatóságok lezárták a környező utcákat, miközben megkezdték a történtek kivizsgálását.

A lövöldözésben ketten meghaltak

Fotó: Twitter/X

A lövöldözésben legalább két ember meghalt.

Emellett egy késelésről is érkezett bejelentés, a történtek pontos körülményeit még vizsgálják – írja a New York Post.

A helyszínre számos rendőr és mentőegység érkezett. A környéket a hatóságok lezárták.

A helyszíni beszámolók szerint több tucat embert bilincsben vittek el a rendőrök.

Arról azonban egyelőre nincs megerősített információ, hogy valamennyi őrizetbe vett személy közvetlenül érintett lett volna a lövöldözésben.

At least 2 dead, dozens detained after shooting at strip mall near LA university https://t.co/PolwrykOwH pic.twitter.com/6RkkiUXOhf — New York Post (@nypost) October 3, 2026

A nyomozás folyamatban van, így a hatóságok várhatóan további részleteket közölnek arról, mi vezetett a halálos lövöldözéshez, és pontosan kik voltak érintettek.

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