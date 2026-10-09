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halálos lövöldözés

Vérfürdőbe torkollott egy rutinellenőrzés Németországban – két hivatali dolgozót agyonlőttek

46 perce
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Két hivatali dolgozó életét vesztette egy rutinellenőrzés során a Németországban. A lövöldözés után a feltételezett elkövető elbarikádozta magát egy lakóházban, ezért a rendőrség nagyszabású műveletet indított. A több órán át tartó akcióban különleges egységeket is bevetettek.
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halálos lövöldözéskettős gyilkosságNémetország

Két hivatali dolgozó életét vesztette egy lövöldözés során csütörtök délután Bajorországban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 60 éves férfi lőtte le a járási hivatal munkatársait, akik azért érkeztek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a fegyverek szabályos tárolását.

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A lövöldözés után különleges rendőri egységeket is bevetettek Berngauban
Fotó: TIZIAN GERBING / DPA

Az áldozatok egy 54 éves nő és egy 45 éves férfi voltak, mindketten a neumarkti járási hivatal alkalmazottai. A hatóságok először csak a férfi haláláról számoltak be, később azonban közölték, hogy a kezdetben súlyos sérültként említett nő is életét vesztette.

A rendőrség feltételezése szerint a nő már a lövések következtében, a helyszínen meghalt. Erre a holttest megtalálásának körülményeiből következtetnek. Az áldozat holttestét később kihozták abból a lakóházból, amelyben a feltételezett elkövető tartózkodott.

A lövöldözés után elbarikádozta magát a gyanúsított

A rendőrséghez és a mentőszolgálathoz csütörtökön 14 óra körül több segélyhívás érkezett, miután a környéken tartózkodók lövéseket hallottak.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentőegységek. A műveletben különleges rendőri egységek, egy páncélozott jármű és egy rendőrségi helikopter is részt vett.

A 60 éves gyanúsított a lövöldözést követően elbarikádozta magát egy lakóházban. A rendőrök telefonon kapcsolatba léptek vele, és órákon keresztül próbálták rávenni arra, hogy önként adja meg magát. A férfi azonban közölte, hogy nem hajlandó ellenállás nélkül feladni magát.

Robbanóeszközöket is bevetettek az elfogás során

A több órán át tartó rendőrségi művelet végül az éjszakai órákban ért véget, amikor a különleges egységek megrohamozták az épületet.

A rendőrség tájékoztatása szerint a behatolás során robbanóeszközöket is alkalmaztak. A 60 éves férfit az akció közben lábon lőtték, emiatt könnyebb sérüléseket szenvedett.

A gyanúsítottat elfogták, majd orvosi ellátásban részesítették. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mi vezetett a két hivatali dolgozó meggyilkolásához. A rendőrség szóvivője hangsúlyozta, hogy a bűncselekmény indítéka jelenleg nem ismert – számolt be róla a Focus.

 

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