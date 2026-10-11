Tömeglövöldözés tört ki: 8 emberrel végzett a támadó, majd önmagával is

Egy 45 éves férfi megölt nyolc embert egy lövöldözés során a pennsylvaniai Erie-ben, köztük egy várandós nőt és két gyereket, majd a jelek szerint magával is végzett.

Tömeglövöldözés tört ki Pennsylvaniában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Tömeglövöldözés tört ki Pennsylvaniában

A hatóságok egy szombati sajtótájékoztatón számoltak be a péntek esti lövöldözésről. A még azonosításra váró elkövető a jelek szerint önkezűleg okozott sebébe halt bele, mielőtt a rendőrök kiérkeztek a helyszínre - mondta Rick Lorah, Erie rendőrfőnöke.

Néhány helyszín még sokáig veled marad azután is, hogy elhagytad. Ez egyike azoknak a tragikus helyszíneknek

- fogalmazott Lorah.

A rendőrség egyelőre nem állapította meg az indítékot. A rendőrfőnök azonban elmondta, hogy a lövöldözés kilenc halálos áldozata közül nyolcan családtagok voltak, egy pedig a család barátja.

Lorah tájékoztatása szerint miután a lövöldöző bement a házba, kijött az épületből, és lelőtt két nőt, akik láthatóan kétségbe voltak esve, és fel-alá járkálva próbáltak segítséget kérni a szomszédoktól. A rendőrök a Perry utcai ház második emeletén találták meg a gyanúsítottat.

Erie polgármestere, Daria Devlin kijelentette, hogy a rendőrség egy szörnyű helyszínre érkezett, elképzelhetetlen körülményekkel szembesült, és feladatait bátor, valamint professzionális módon látta el.

Ők is a közösség tagjai, és ők is viselni fogják a tegnap este történtek súlyát

- mondta a polgármester.

Korábban Pennsylvania kormányzója, Josh Shapiro az X-en közzétett nyilatkozatában közölte, hogy beszélt Devlin polgármesterrel, és támogatásáról biztosította a tragikus tömeglövöldözést követően - írta a Reuters.