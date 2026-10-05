Vérfürdő egy utcai bulin: két halott, rengeteg sérült a lövöldözés után - videó

Több mint ezer ember gyűlt össze egy utcai bulin az Egyesült Államok Georgia államában, amikor vasárnap hajnalban fegyveres támadás történt. Ötvennél is több lövést adtak le, két fiatal férfi meghalt, 35-en pedig megsérültek. A rendőrség egyelőre nem tudja, ki áll a lövöldözés mögött – adta hírül az AP News.

Egy pillanat alatt pánik tört ki egy több mint ezres georgiai bulin: a mulatozók menekülni kezdtek, miután több mint 50 lövést adtak le (kép illusztráció).

Fotó: ANDREW THOMAS / AFP

Egy pillanat alatt tört ki a pánik

A tűzharc a Georgia állambeli Vienna városában történt, ahol a helyi középiskola hazatérési hétvégéjéhez kapcsolódó utcai ünnepséget tartottak. A rendezvényt nem az iskola szervezte, ennek ellenére több mint ezer ember gyűlt össze, sokan a környező településekről érkeztek.

A hatóságok szerint legalább 50 lövés dördült el két, egymástól nagyjából egy háztömbnyire lévő helyszínen.

A rendőrök a közelben tartózkodtak, amikor megkezdődött a lövöldözés, majd röviddel később egy háztömbbel odébb is lövések dördültek.

A 30 éves Ashley Gee az Atlanta Journal-Constitutionnek azt mondta, a fegyverropogás szinte megállás nélkül hallatszott.

Olyan volt, mintha egy géppuska sorozatait hallottuk volna

– idézte fel a nő. Elmondása szerint amikor valaki futni kezdett, pillanatok alatt mindenki menekülni kezdett.

Két fiatal meghalt, sokan kórházba kerültek

A helyszínen két férfi vesztette életét: a 21 éves Jaquevion Jackson és a 23 éves Macaleb Jackson. Mindkettejüket lövés érte, és a helyszínen meghaltak. A hatóságok egyelőre nem tudják, volt-e köztük családi kapcsolat.

A sérültek életkora 14 és 51 év között volt. Többen lőtt sérülést szenvedtek, egy tucatnyian pedig a menekülés közben sérültek meg. Vasárnap este néhányuk állapota válságos volt.

A megye halottkéme szerint a helyszín „borzalmas” látványt nyújtott.

A rendőrség egyelőre senkit nem vett őrizetbe, és azt sem tudni, miért kezdődött a lövöldözés. A nyomozók most azt próbálják kideríteni, mi vezetett a támadáshoz, és ki nyitott tüzet.

A helyi seriff szerint a péntek esti ünneplés még rendben lezajlott, szombat este azonban elszabadult a káosz. A hatalmas tömeg miatt a rendőröknek is nehéz volt megállapítaniuk, pontosan mi történik.