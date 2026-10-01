Luxus a rácsok mögött: medence, fitneszterem és golfszimulátor járt a pénzes raboknak - videó

Miközben Indonézia börtöneiben gyakori a túlzsúfoltság, a nyugat-jávai Cibinong fegyintézetében egészen különleges körülmények fogadták az ellenőröket. Egy bejelentés nélküli vizsgálat során 13 luxusszállást fedeztek fel a börtön elzárt részén, ahol a tehetősebb elítéltek pénzért cserébe jóval kényelmesebb körülmények között tölthették büntetésüket. A területen úszómedence épült, az egyik épületben pedig fitneszterem és golfszimulátor is helyet kapott – adta hírül a a Nieuwsblad.
Drónfelvételek buktatták le a részleget
Az ellenőrök névtelen bejelentések és drónfelvételek alapján érkeztek a bogori Cibinong börtönhöz. A képeken olyan épületek és egy épülő medence látszottak, amelyekről a hatóságok állítólag nem tudtak.
Először nem akarták beengedni őket, mert nem volt időpontjuk. Végül rutinellenőrzésre hivatkozva bejutottak, majd elővették a légifelvételeket, és az elzárt területhez kísértették magukat.
Ott néhány villát, valamint két- és háromszobás apartmanokat találtak. A terület a börtönigazgató irodája és villája mögött húzódott.
A parkolóban luxusautók álltak, az egyik épületben fitneszterem és golfszimulátor kapott helyet, a medence pedig még épült.
Pénzért járt a saját konyha és a kényelem
A lakrészek légkondicionálóval, televízióval, bútorokkal, fürdőszobával és teljesen felszerelt konyhával rendelkeztek. A fogvatartottak standard, deluxe vagy superior kategóriából választhattak.
Az egyik rab elismerte, hogy heti 150 ezer rúpiát, átszámítva mintegy 2700 forintot fizetett azért, hogy ne egy hagyományos cellában kelljen élnie.
A díjak nem voltak egységesek: a tehetősebbek, például egy gazdag drogbáró, többet is fizethettek.
Az ellenőrök szerint a lakókkal folytatott beszélgetések megerősítették, hogy pénzt kértek az elhelyezésért. Egy rab még az apartmanja ajtaját is belülről bezárta, amikor megérkezett az ellenőrző csapat.
Mashudi börtönigazgató azonban mindent tagad.
Szerinte az épületek a személyzet lakásai voltak, és az ott talált tárgyak – még a bárban és a hűtőben lévő whisky- és sörösüvegek is – az alkalmazottakhoz tartoztak.
Nőket is behívhattak a rabok
Az egyik helyiségben Jimmy Masrin, a tízéves börtönbüntetését töltő rab bekeretezett fényképére is rábukkantak. Az igazgató szerint a fotót korábban lefoglalta, Yanuar Arif Wibowo parlamenti képviselő azonban ezt is szóvá tette: hogyan kerülhetett egy elítélt fényképe egy hivatalos rezidenciára?
A hatóságok most azt vizsgálják, ki szedte be a pénzt, és milyen további kiváltságokat kaphattak a fizető fogvatartottak. Az egyik felvetés szerint escortszolgáltatás is működhetett, vagyis a rabok nőket hívathattak magukhoz szórakozás céljából.
A Cibinong börtön igazgatóját és négy másik tisztviselőt felfüggesztették, a megbízott vezetőt pedig arra utasították, hogy a következő ellenőrzésig számolja fel a különleges létesítményeket.
Hasonló ügy robbant ki 2018-ban a nyugat-jávai Sukamiskin börtönben, ahol kiderült, hogy rabok 200–500 millió rúpiát fizettek kényelmesebb, légkondicionált, televízióval és hűtőszekrénnyel felszerelt cellákért. Az intézmény igazgatóját később letartóztatták, mert a gyanú szerint saját zsebre tette a pénzt.
A Cibinongban most azt vizsgálják, itt is hasonló rendszer működött-e.
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