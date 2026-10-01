Luxus a rácsok mögött: medence, fitneszterem és golfszimulátor járt a pénzes raboknak - videó

Miközben Indonézia börtöneiben gyakori a túlzsúfoltság, a nyugat-jávai Cibinong fegyintézetében egészen különleges körülmények fogadták az ellenőröket. Egy bejelentés nélküli vizsgálat során 13 luxusszállást fedeztek fel a börtön elzárt részén, ahol a tehetősebb elítéltek pénzért cserébe jóval kényelmesebb körülmények között tölthették büntetésüket. A területen úszómedence épült, az egyik épületben pedig fitneszterem és golfszimulátor is helyet kapott – adta hírül a a Nieuwsblad.

Elsőre akár egy luxusszálloda is lehetett volna, amit az ellenőrök találtak az indonéz börtön elzárt részén.

Fotó: Ombudsman Republik Indonesia

Drónfelvételek buktatták le a részleget

Az ellenőrök névtelen bejelentések és drónfelvételek alapján érkeztek a bogori Cibinong börtönhöz. A képeken olyan épületek és egy épülő medence látszottak, amelyekről a hatóságok állítólag nem tudtak.

Először nem akarták beengedni őket, mert nem volt időpontjuk. Végül rutinellenőrzésre hivatkozva bejutottak, majd elővették a légifelvételeket, és az elzárt területhez kísértették magukat.

Ott néhány villát, valamint két- és háromszobás apartmanokat találtak. A terület a börtönigazgató irodája és villája mögött húzódott.

A parkolóban luxusautók álltak, az egyik épületben fitneszterem és golfszimulátor kapott helyet, a medence pedig még épült.

@officialinews Ombudsman RI menemukan dugaan adanya hunian khusus di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat melakukan sidak, Ombudsman mendapati sejumlah bangunan yang disebut menyerupai homestay, rumah petak, hingga kawasan kluster dengan fasilitas mewah bak apartemen. Di dalam salah satu bangunan, ditemukan fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, dan meja makan. Ombudsman juga menyebut bangunan tersebut dihuni oleh warga binaan. Temuan ini kini menjadi sorotan dan masih dalam pendalaman. Kreator: RDH/AS #iNews #Ombudsman #LapasCibinong #Lapas #BeritaTerkini ♬ original sound - OfficialiNews

Pénzért járt a saját konyha és a kényelem

A lakrészek légkondicionálóval, televízióval, bútorokkal, fürdőszobával és teljesen felszerelt konyhával rendelkeztek. A fogvatartottak standard, deluxe vagy superior kategóriából választhattak.

Az egyik rab elismerte, hogy heti 150 ezer rúpiát, átszámítva mintegy 2700 forintot fizetett azért, hogy ne egy hagyományos cellában kelljen élnie.

A díjak nem voltak egységesek: a tehetősebbek, például egy gazdag drogbáró, többet is fizethettek.

Az ellenőrök szerint a lakókkal folytatott beszélgetések megerősítették, hogy pénzt kértek az elhelyezésért. Egy rab még az apartmanja ajtaját is belülről bezárta, amikor megérkezett az ellenőrző csapat.

Mashudi börtönigazgató azonban mindent tagad.

Szerinte az épületek a személyzet lakásai voltak, és az ott talált tárgyak – még a bárban és a hűtőben lévő whisky- és sörösüvegek is – az alkalmazottakhoz tartoztak.