Vonattal menekültek a méregdrága luxusórával, de hibát követtek el

Három férfit ítélt börtönbüntetésre a londoni bíróság egy Mayfairben elkövetett erőszakos rablás miatt. Az áldozattól késsel fenyegetve vettek el egy 140 ezer font értékű luxusórát.

Telefonadataik árulták el a luxusóra elrablásával vádolt férfiakat. (Illusztráció)

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Hajtóvadászat indult a luxusóra elrablói után Londonban

A Metropolitan Police tájékoztatása szerint a támadás január 28-án, nem sokkal éjfél előtt történt a Berkeley Square-en. A nyomozók tanúvallomásokat gyűjtöttek, és átvizsgálták a környék térfigyelő kameráinak felvételeit.

A felvételeken látszott, hogy a támadók egy járművel érkeztek a helyszínre. A rablás után elmenekültek, majd felszálltak egy Slough felé tartó vonatra.

A rendőrök az autóhoz kapcsolódó adatok alapján azonosították az egyik gyanúsítottat. Younes Djoudira a bűncselekményt követő este Slough főutcáján találtak rá.

A rendőrségi testkamera felvétele szerint a férfi futva próbált elmenekülni az intézkedő egyenruhások elől, de rövid üldözés után elfogták. Telefonjának átvizsgálásakor olyan üzeneteket és adatokat találtak, amelyek két társához is elvezették a nyomozókat. A helymeghatározási információk Djoudit a rablás idején a bűncselekmény helyszínéhez kötötték.

A rendőrség ezután hajtóvadászatot indított Ali Eldahouzze és Abdel El Habchi elfogására. A mobilhálózati adatok elemzésével sikerült megtalálniuk a két férfihoz köthető címet, ahol március 5-én mindkettőjüket őrizetbe vették.

Mindhárman beismerték a rablást. A Southwark koronabíróság október 16-án Djoudit öt év kilenc hónap, Eldahouzze-t öt év hat hónap, El Habchit pedig három év hat hónap szabadságvesztésre ítélte.

A nyomozást vezető Andy Swindells szerint a kamerafelvételek, a telefonadatok és a tanúvallomások együtt biztosították a vádemeléshez és az elmarasztaló ítélethez szükséges bizonyítékokat.

A Metropolitan Police közlése szerint Londonban 12,8 százalékkal csökkent a rablások száma.