Lebukott a horrorhálózat: macskákat loptak az otthonokból, majd húsnak adták el őket

Csaknem 2700 macska tűnhetett el egy vietnámi bűnbanda éjszakai akciói során. A rendőrség szerint a Ho Si Minh-városban működő hálózat tagjai lakónegyedekből lopták el a házi kedvenceket, majd az állatokat a macskahús-kereskedelemben adhatták tovább. A hatóságok 12 férfit vettek őrizetbe, akiket vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak elismerték, hogy több macskát is elloptak.

Macskatolvaj-hálózatot számoltak fel a hatóságok Vietnámban (illusztráció) Forrás: Pexels

Így működött a macskalopó hálózat Vietnámban

A macskalopás jól szervezetten zajlott. A férfiak kisebb csoportokra oszlottak, motorral járták Ho Si Minh-város lakónegyedeit, és főként este 11 óra és hajnali 4 között keresték az állatokat. Egy-egy csapat becslések szerint négy-tíz macskát is elvihetett egyetlen éjszaka alatt. A hálózat nyomára júliusban bukkantak. A rendőrök akkor 50 élő macskát, 55 csapdát, két mérleget és két szőrtelenítő gépet foglaltak le.

Az állatokat a gyanú szerint húsnak értékesítették tovább. Vietnámban a kutya- és macskahús fogyasztása önmagában nem illegális, az árusoknak azonban igazolniuk kell az állatok eredetét. Helyi beszámolók szerint az ellopott macskák húsáért az éttermek kilogrammonként legalább 70 ezer dongot fizethetnek.

Nem ez volt az első hasonló ügy Ho Si Minh-városban. Az év elején két másik macskalopó hálózat 18 feltételezett tagját fogták el, júniusban pedig több mint 400 állatot mentettek ki egy rajtaütés során. Közülük legalább negyven visszakerült a gazdájához, több macska azonban a mostoha körülmények miatt elpusztult – írja a CBS News.