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madárcsempész

A furcsa dudor buktatta le: elképesztő, mit találtak a fehérneműjében

1 órája
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Különös módszerrel próbált tíz élő madarat bevinni az Egyesült Államokba egy Kubából érkező férfi. A madárcsempész a miami repülőtéren bukott le, miután a vámhatóság munkatársainak feltűnt egy furcsa dudor a derekánál.
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A madárcsempész Alberto Hernandez Castillo október 4-én érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre Havannából. Az amerikai vám- és határvédelmi hatóság munkatársai másodlagos ellenőrzésre választották ki.

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A madárcsempész 10 állatot rejtegetett a ruhája alatt
Fotó: Twitter/X

A férfi a vámnyilatkozatán azt jelölte meg, hogy nem hoz magával állatot vagy vadon élő állatot. A rutinkérdések során azonban az ellenőrök egy megmagyarázhatatlan kidudorodást vettek észre a dereka és a medencéje környékén, és a férfit idegesnek látták.

Hat csőben rejtőzött a tíz madár

Az átvizsgálás során hat átlátszó, henger alakú műanyag tartályt találtak nála. A csöveket ragasztószalaggal tekerték körbe, és a férfi alsóneműjébe varrt fekete zsebekben rejtette el őket.

A tartályokban összesen tíz élő madarat találtak.

Nyolc sárgaarcú kölespinty (nagy kubapinty) és két kék magtörő volt közöttük, az illegális madárkereskedelem két leggyakoribb fajtája. A hatóságok szerint a madarak behozatalához szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre – írja a Daily Star.

Azt mondta, saját célra hozta a madarakat

A férfi a madarak megtalálása után azt mondta az ellenőröknek, hogy az állatokat saját céljára hozta volna be az Egyesült Államokba. Ezt követően azonban élt a hallgatás jogával.

A hatóságok szerint nem találtak arra utaló dokumentumot, hogy a férfi szabályosan bejelentette vagy engedélyeztette volna a vadon élő állatok behozatalát.

A férfi ellen az Egyesült Államokba történő árucsempészet miatt emeltek vádat, 25 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. A következő bírósági meghallgatását október 26-ra tűzték ki.

Lebukott egy férfi a repülőtéren: a zoknijában akart gyíkokat csempészni

Nem akármilyen rakományra bukkant a vámhatóság. Egy 23 éves, mexikói férfi a tokiói repülőtéren bukott le, miután a bőröndjében közel 200 gyíkot fedeztek fel, zoknikba rejtve. Az egyik hüllő ráadásul már nem élt, amikor felnyitották a poggyászt.

 

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