A furcsa dudor buktatta le: elképesztő, mit találtak a fehérneműjében

A madárcsempész Alberto Hernandez Castillo október 4-én érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre Havannából. Az amerikai vám- és határvédelmi hatóság munkatársai másodlagos ellenőrzésre választották ki.

A madárcsempész 10 állatot rejtegetett a ruhája alatt

Fotó: Twitter/X

A férfi a vámnyilatkozatán azt jelölte meg, hogy nem hoz magával állatot vagy vadon élő állatot. A rutinkérdések során azonban az ellenőrök egy megmagyarázhatatlan kidudorodást vettek észre a dereka és a medencéje környékén, és a férfit idegesnek látták.

Hat csőben rejtőzött a tíz madár

Az átvizsgálás során hat átlátszó, henger alakú műanyag tartályt találtak nála. A csöveket ragasztószalaggal tekerték körbe, és a férfi alsóneműjébe varrt fekete zsebekben rejtette el őket.

A tartályokban összesen tíz élő madarat találtak.

Nyolc sárgaarcú kölespinty (nagy kubapinty) és két kék magtörő volt közöttük, az illegális madárkereskedelem két leggyakoribb fajtája. A hatóságok szerint a madarak behozatalához szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre – írja a Daily Star.

☑️Check it Out☑️ Miami airport passenger who got stopped by customs over an "unexplained bulge" that turned out to be 10 live birds. Customs asked if he had anything to declare. His pants started chirping. A man flying into Miami from Havana on Sunday got pulled aside for what federal agents actually wrote down as an "unexplained bulge." Inside his underwear: 6 plastic tubes, sewn in. Inside the tubes: 10 LIVE BIRDS. 🐦 (8 yellow-faced grassquits, 2 blue grosbeaks.) His explanation? They were for "personal use." The birds are out of the pants and safe now. He's charged with smuggling. Tag the friend who'd 100% try to fly home with a souvenir like this. — Cali-Hillbilly (@Cali_Hillbilly) October 7, 2026

Azt mondta, saját célra hozta a madarakat

A férfi a madarak megtalálása után azt mondta az ellenőröknek, hogy az állatokat saját céljára hozta volna be az Egyesült Államokba. Ezt követően azonban élt a hallgatás jogával.

A hatóságok szerint nem találtak arra utaló dokumentumot, hogy a férfi szabályosan bejelentette vagy engedélyeztette volna a vadon élő állatok behozatalát.

A férfi ellen az Egyesült Államokba történő árucsempészet miatt emeltek vádat, 25 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. A következő bírósági meghallgatását október 26-ra tűzték ki.

Lebukott egy férfi a repülőtéren: a zoknijában akart gyíkokat csempészni

Nem akármilyen rakományra bukkant a vámhatóság. Egy 23 éves, mexikói férfi a tokiói repülőtéren bukott le, miután a bőröndjében közel 200 gyíkot fedeztek fel, zoknikba rejtve. Az egyik hüllő ráadásul már nem élt, amikor felnyitották a poggyászt.