A furcsa dudor buktatta le: elképesztő, mit találtak a fehérneműjében

A madárcsempész Alberto Hernandez Castillo október 4-én érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtérre Havannából. Az amerikai vám- és határvédelmi hatóság munkatársai másodlagos ellenőrzésre választották ki.
A férfi a vámnyilatkozatán azt jelölte meg, hogy nem hoz magával állatot vagy vadon élő állatot. A rutinkérdések során azonban az ellenőrök egy megmagyarázhatatlan kidudorodást vettek észre a dereka és a medencéje környékén, és a férfit idegesnek látták.
Hat csőben rejtőzött a tíz madár
Az átvizsgálás során hat átlátszó, henger alakú műanyag tartályt találtak nála. A csöveket ragasztószalaggal tekerték körbe, és a férfi alsóneműjébe varrt fekete zsebekben rejtette el őket.
A tartályokban összesen tíz élő madarat találtak.
Nyolc sárgaarcú kölespinty (nagy kubapinty) és két kék magtörő volt közöttük, az illegális madárkereskedelem két leggyakoribb fajtája. A hatóságok szerint a madarak behozatalához szükséges dokumentumok nem álltak rendelkezésre – írja a Daily Star.
Azt mondta, saját célra hozta a madarakat
A férfi a madarak megtalálása után azt mondta az ellenőröknek, hogy az állatokat saját céljára hozta volna be az Egyesült Államokba. Ezt követően azonban élt a hallgatás jogával.
A hatóságok szerint nem találtak arra utaló dokumentumot, hogy a férfi szabályosan bejelentette vagy engedélyeztette volna a vadon élő állatok behozatalát.
A férfi ellen az Egyesült Államokba történő árucsempészet miatt emeltek vádat, 25 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. A következő bírósági meghallgatását október 26-ra tűzték ki.
Lebukott egy férfi a repülőtéren: a zoknijában akart gyíkokat csempészni
Nem akármilyen rakományra bukkant a vámhatóság. Egy 23 éves, mexikói férfi a tokiói repülőtéren bukott le, miután a bőröndjében közel 200 gyíkot fedeztek fel, zoknikba rejtve. Az egyik hüllő ráadásul már nem élt, amikor felnyitották a poggyászt.