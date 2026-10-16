Beköszöntött a tél Erdélyben, havazott a Madarasi Hargitán - videó

Beköszöntött a tél a romániai hegyekben: havazott Erdély népszerű kirándulóhelyén, a Madarasi-Hargitán, az Omu-csúcson pedig a hőérzet mínusz 10 fokig süllyedt. A hegyimentők óvatosságra intik a turistákat – írja a Maszol.
Hó borítja a hegyeket, gépek tisztítják az utakat
A Súgó Panziónál működő webkamera felvételei szerint a Madarasi Hargitára is leesett az első hó. A Transzfogarasi úton eközben hóeltakarító gépekkel tisztítják az úttestet, és csúszásgátló anyagot szórnak ki a biztonságos közlekedés érdekében.
Az Omu-csúcson mért mínusz 7 fok mellett a hőérzet mínusz 10 Celsius-fok volt.
Figyelmeztették a turistákat
Az Argeș megyei hegyimentők arra figyelmeztetnek, hogy
1600 méteres magasság fölött romlottak a látási viszonyok, és jelentősen visszaesett a hőmérséklet.
A kirándulóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról, öltözzenek megfelelően, és rossz látási viszonyok között kerüljék a veszélyes útvonalakat.