Beköszöntött a tél Erdélyben, havazott a Madarasi Hargitán - videó

Beköszöntött a tél a romániai hegyekben: havazott Erdély népszerű kirándulóhelyén, a Madarasi-Hargitán, az Omu-csúcson pedig a hőérzet mínusz 10 fokig süllyedt. A hegyimentők óvatosságra intik a turistákat – írja a Maszol.

Megérkezett az első hó a Madarasi-Hargitára, miközben a romániai hegyekben fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

Fotó: Madarasi Hargita, a Székelyek Szent Hegye Facebook-oldala

Hó borítja a hegyeket, gépek tisztítják az utakat

A Súgó Panziónál működő webkamera felvételei szerint a Madarasi Hargitára is leesett az első hó. A Transzfogarasi úton eközben hóeltakarító gépekkel tisztítják az úttestet, és csúszásgátló anyagot szórnak ki a biztonságos közlekedés érdekében.

Az Omu-csúcson mért mínusz 7 fok mellett a hőérzet mínusz 10 Celsius-fok volt.

Figyelmeztették a turistákat

Az Argeș megyei hegyimentők arra figyelmeztetnek, hogy

1600 méteres magasság fölött romlottak a látási viszonyok, és jelentősen visszaesett a hőmérséklet.

A kirándulóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról, öltözzenek megfelelően, és rossz látási viszonyok között kerüljék a veszélyes útvonalakat.