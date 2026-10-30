Hónapokig kínozta a fájdalom, sokkoló dolgot találtak a szemében

A The Sun beszámolója szerint mag csírázott a szemében annak a 42 éves orosz férfinak, aki hónapokig kínzó fejfájással, kettős látással és szemgyulladással küzdött. Az idegen testet végül helyi érzéstelenítés mellett távolították el.

Mag csírázott a szemében: hónapokig nem tudta, mi kínozza. Fotó The Sun

Maxim Sleptsov hegesztőként és vízvezeték-szerelőként dolgozik Szibériában. Panaszai akkor kezdődtek, amikor egy hosszabb nyári kirándulás során az elszigetelt Abyysky járásban horgászott és bogyókat gyűjtött. Egy ág az arcába csapódott, és megsértette a szemét.

A férfi szeme fájni és viszketni kezdett, bepirosodott és könnyezett. Kiöblítette, majd eltávolított belőle egy kisebb kéregdarabot, ezért azt hitte, hogy megoldotta a problémát. Egy apró mag azonban észrevétlenül bent maradt.

Mag csírázott a szemében, az orvosok távolították el

Sleptsov állapota ezt követően egyre rosszabb lett. Elmondása szerint állandó migrénszerű fejfájás kínozta, reggelente pedig különösen erős fájdalommal ébredt.

Látása fokozatosan romlott, és már mindkét szemével nehezen látott.

A férfi távoli vidéken tartózkodott, miközben a legközelebbi szemészeti intézmény több száz kilométerre volt. Miután visszatért Jakutszkba, felkereste a sürgősségi szemészeti központot.

Az orvosok a vizsgálat során fedezték fel, hogy a szemben maradt mag kicsírázott. A belőle kinőtt apró gyökér behatolt a szem fehér részét borító érzékeny kötőhártyába.

A mag gyökere elérte a három millimétert

Ivan Lutskan főorvos szerint a legmeglepőbb az volt, hogy a mag nemcsak kicsírázott, hanem a gyökere már a kötőhártya szövetébe is behatolt. Elizaveta Karpova szemész helyi érzéstelenítésben, egy injekciós tű segítségével távolította el.

Az orvos közlése szerint a gyökér hossza megközelítőleg három milliméter volt.

Karpova hozzátette, hogy korábban még nem találkozott hasonló esettel.

A beavatkozás után Sleptsov fejfájása megszűnt. A férfi azt mondta, hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor kiderült, mi okozta hónapokon át a panaszait, és az orvosok eltávolították a kicsírázott magot.