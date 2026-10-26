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Magyar Péter

Magyar Péter miatt nyert több mint hárommillió forintot egy játékos

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Magyar vonatkozású kérdés is elhangzott a német RTL népszerű televíziós vetélkedőjében. A Legyen Ön is milliomos! október 19-i adásában Magyar Péter neve jelentette a helyes választ egy nyelvi összefüggésre épülő feladványban.
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Magyar PéterNémetországLegyen Ön is Milliomos!

Magyar Péter neve is felbukkant a német RTL Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjének október 19-i adásában. A versenyzőnek arra a kérdésre kellett válaszolnia, hogy melyik, 2026-ban megválasztott miniszterelnök vezetékneve egyezik meg országa saját nyelvén használt elnevezésével – számolt be róla a Blikk.

Magyar Péter vezetéknevéhez kapcsolódó kérdés nyolcezer eurót ért egy játékosnak
Magyar Péter vezetéknevéhez kapcsolódó kérdés nyolcezer eurót ért egy játékosnak
Fotó: Mediaworks

A helyes válasz az „Ungar” volt, amely németül magyart jelent. A feladvány Magyar Péter vezetéknevére utalt, amely megegyezik a magyar népnévvel.

A játékos nem tudta azonnal a választ, ezért a közönség segítségét kérte. Egy néző jelentkezett, aki elmagyarázta a magyar név és a német kifejezés közötti összefüggést.

A versenyző végül helyesen válaszolt, így nyolcezer eurót, azaz több mint hárommillió forintot nyert.

A következő kérdésre azonban már nem tudta a választ, ezért úgy döntött, hogy nem folytatja a játékot, és megtartja az addig megszerzett nyereményét.

 

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