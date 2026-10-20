Magyar tűzoltó vesztette életét egy német sáncfutóversenyen

Egy tűzoltó vesztette életét egy verseny során a dél-németországi Oberstdorfban található Heini-Klopfer sírepülődombon. A résztvevők ekkor több mint 1000 lépcsőfokot másznak meg teljes védőfelszerelésben, ami körülbelül 20 kilogrammot nyom, az útvonal nagyjából 200 méter magasan halad, a csapatok pedig versenyeznek, hogy kik tudják gyorsabban teljesíteni. Idén negyedik alkalommal került volna megrendezésre a sáncfutóverseny, amelyen 300 regisztrált csapat vett részt a tűzoltóságoktól és a Műszaki Segélyszervezettől, amit a tragikus esemény után töröltek. A rendőrség közlése szerint az áldozat egy 51 éves magyar tűzoltó volt.

Magyar tűzoltó vesztette életét Németországban / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Matt C

Magyar tűzoltó vesztette életét Németországban

A hírek szerint a tűzoltó összeesett és - bár a segítség perceken belül megérkezett -, az azonnali ellátás ellenére már nem tudták újraéleszteni - írja a Br.de.

A síugrósáncon tartott rendezvényt azonnal lemondták, és minden más tervezett tevékenységet is felfüggesztettek

– közölte Anna Strobel, az oberallgäui kerületi tűzoltóparancsnok.

A helyszínre érkező mentőalakulatok megpróbálták pontosan rekonstruálni az események sorrendjét, mialatt a bűnügyi rendőrség is nyomozást folytat. Úgy tudni, a haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.