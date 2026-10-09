Berontott az italboltba, megitta a vodkát, majd elaludt – videón a részeg majom

Az állat a múlt héten jelent meg váratlanul az üzletben. A dolgozók először megpróbálták elzavarni, majd étellel csalogatták kifelé, a részeg majom azonban inkább felkapott egy üveg vodkát, kinyitotta, és inni kezdett belőle. A bizarr jelenetet többen videóra vették.

Részegre itta magát egy majom egy italboltban Fotó: Screenshot Forrás: YouTube/India Today

A részeg majom egyszerűen elaludt az italboltban

Nem sokkal később felmászott néhány dobozra, ahol mély álomba merült. A vásárlók közben tovább jártak be az üzletbe, a dolgozók pedig folytatták a munkát, miközben a majom a háttérben aludt.

A helyiek és az üzlet dolgozói szerint az állatnak nem ez lehetett az első találkozása az alkohollal. Az elmúlt napokban állítólag többször is látták, amint eldobott üvegekből nyalogatta az italmaradékot. A majmot később egy állatkertbe vitték, ahol állatorvosok vizsgálják meg – számolt be a nem mindennapi esetrő la Daily Star.

Megszökött egy majom a skót vadasparkból, két éve már történt egy hasonló eset

Megszökött egy fiatal japán makákó a skóciai Highland Wildlife Parkból, ugyanabból a vadasparkból, ahonnan két évvel ezelőtt már eltűnt egy másik makákó. A majom Luka névre hallgat, és a parkot működtető szervezet egy hőkamerás drónnal is keresi.

Mindenki vaknak hitte a különös állatot, pedig csak levegőnek nézte az embereket

Egy chilei menhely dolgozói sokáig nem értették, miért nem reagál a Don Luis néven ismert vízidisznó sem az emberekre, sem a körülötte zajló mozgásra. A hatéves kapibara különös viselkedése miatt azt hitték, hogy az állat nem lát.