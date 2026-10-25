Egy nő marhafogat talált a tacójában, most milliókat követel az étteremlánctól - videó

Egy texasi nő majdnem lenyelt egy marhafogat, amelyet a tacójában talált. Nohemi Castillo 250 ezer dolláros, azaz csaknem 81 millió forintos kártérítést követel a népszerű Torchy’s Tacos étteremlánctól – írja a Fox News.

Marhafog volt a tacóban, az étteremlánc is elismerte a bizarr esetet (a kép illusztráció)

Fotó: JOSE LUIS TORALES / AFP

Az étteremlánc elismerte a hibát

A nő június 9-én rendelt elvitelre ételt a vállalat Austinban, a South Congress sugárúton található vendéglőjéből. A kereset szerint evés közben vette észre a szokatlan „hozzávalót”. Az ügyben október 13-án indított pert a Travis megyei bíróságon.

Az étteremlánc a KVUE televíziónak megerősítette, hogy saját vizsgálata alapján valóban szarvasmarha foga került az ételbe. A vállalat tájékoztatása szerint

a barbacoa nevű fogáshoz használt marhapofa feldolgozása során ritkán előfordulhat hasonló eset.

A cég közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a beszállítójával, és megerősítik az ellenőrzési eljárásokat annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljék az ilyen incidenseket.

Orvoshoz kellett mennie a nőnek

Castillo ügyvédje szerint a nőt annyira felkavarta az eset, hogy még aznap este orvoshoz fordult, aki gyógyszereket írt fel neki. A kereset szerint a történtek fizikai fájdalmat és lelki megterhelést okoztak számára, emellett orvosi költségei is keletkeztek.

A panaszos az étteremláncot és annak üzemeltető vállalatát is beperelte.

A kereset szerint az étterem nem gondoskodott az étel megfelelő előkészítéséről és ellenőrzéséről az értékesítés előtt. A felperes emellett az élelmiszer-biztonsági szabályok megsértésével és megtévesztő kereskedelmi gyakorlattal is vádolja a vállalatokat.

Castillo legfeljebb 250 ezer dollár kártérítést követel, a végleges összegről az esküdtszék dönthet. Az étteremlánc közölte, hogy komolyan veszi a panaszt, és alapos vizsgálatot folytatott az ügyben.

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