Markológéppel zúzta be a ház falát, miközben a család odabent volt

Egy 44 éves férfi markológéppel rongált meg egy családi házat vasárnap reggel a németországi Hessen tartományban. A munkagép hatalmas lyukat szakított az épület falán, miközben a család még odabent tartózkodott. A lakóknak sikerült kimenekülniük, a férfit pedig pszichiátriai intézetbe szállították – írja a Bild.

Markológéppel rongált meg egy lakóházat egy 44 éves férfi a németországi Bonsweiherben, mert úgy vélte, sugárzás éri az otthonát.

Fotó: Illusztráció/AFP

Bútorok zuhantak ki a házból

A rendőrség vasárnap reggel 9 óra 40 perc körül kapta a bejelentést a németországi Bonsweiherből. A kiérkező járőrök megállapították, hogy a 44 éves férfi markológéppel hajtott neki a ház falának.

A munkagép hatalmas lyukat ütött az épület sarkán, a becsapódás erejétől pedig bútorok zuhantak az utcára. A ház lakóinak sikerült sértetlenül kimenekülniük.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 44 éves férfit, akit zavart állapota miatt pszichiátriai intézetbe szállítottak. A hatóságok azt is vizsgálják, hogyan jutott hozzá a markológéphez.

A sugárzás megszüntetését követelte

A ház lakói szerint a férfi már az előző este is becsengetett hozzájuk, és azt követelte, hogy kapcsolják ki az őt zavaró sugárforrást. A magát „Istennek” nevező gyanúsított egy internetes oldalt működtet, amelyen a Wi-Fi és a mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos összeesküvés-elméleteket terjeszt.

A történtek után az interneten azt írta, hogy ledöntött egy szerinte ellenük irányított rádióantennát, majd arról számolt be, hogy egy pszichiátriai intézetben tartják. Az intézmény címét is közzétette, és arra kérte követőit, hogy látogassák meg.

A német műszaki segélyszolgálat gondoskodott az épület biztosításáról. Statikus szakember vizsgálja meg, hogy a ház szerkezete biztonságos maradt-e, a család ugyanis egyelőre nem térhet vissza otthonába. A károk értékét még nem becsülték fel.