Munkások találtak rá egy második világháborús gránátra

Fel nem robbant lőszert találtak hétfő délután a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodoson, ahol munkások a gázhálózat kiépítésén dolgoztak. A feltételezések szerint egy második világháborús gránát került elő a munkálatok során – számolt be róla a Maszol.

A gázhálózat kiépítése közben talált, feltehetően második világháborús gránát

Fotó: Maszol/ISU Harghita

A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy 82 milliméteres aknavetőgránátról van szó, amely feltehetően a második világháborúból származik.

A szakemberek átvizsgálták a területet, majd biztonságosan kiemelték a robbanóeszközt. A gránátot későbbi tárolásra és megsemmisítésre elszállítják.

Fontos figyelmeztetést adtak ki a hatóságok Az eset kapcsán a hatóságok ismét felhívták a lakosság figyelmét a fel nem robbant lőszerek veszélyeire. Arra kérik az embereket, hogy amennyiben robbanóeszközt vagy annak tűnő tárgyat találnak, ne érjenek hozzá, ne mozdítsák el, és semmiképpen ne próbálják meg elszállítani. Ilyen esetben haladéktalanul el kell hagyni a környéket, és értesíteni kell a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

Budapesten is több második világháborús robbanótestet találtak

Az elmúlt hetekben Budapesten is több alkalommal kerültek elő második világháborús robbanóeszközök. Októberben a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezés során találtak egy 100 kilogrammos, szovjet gyártmányú rombolóbombát, amelyet a tűzszerészek biztonságosan hatástalanítottak. Korábban a Margitszigeten és a Szabadság híd közelében is világháborús lőszerekre bukkantak.