Drónnal rendelt McDonald’s-menüt a rab Kanada egyik legszigorúbban őrzött börtönében

A szokatlan kézbesítés csütörtökön hajnali három óra körül történt a québeci Sainte-Anne-des-Plaines börtön különleges felügyeleti részlegén. A drón a McDonald’s-menü mellett szószokat és alkoholt is vitt az elítéltnek – adta hírül a CBC News.

McDonald’s menüt és alkoholt csempésztek drónnal Kanada egyik legszigorúbban őrzött börtönébe – figyelmeztet a börtönőrök szakszervezete.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

Mike Bolduc, a büntetés-végrehajtási dolgozókat képviselő UCCO-SACC-CSN szakszervezet regionális elnöke szerint

a rab másnap reggel jót nevetett az eseten, amikor az őrök felfedezték a szállítmányt.

A szakszervezet vezetője azonban korántsem találja humorosnak a történteket.

Egyre több tiltott tárgy érkezik drónnal

Bolduc szerint a rácsok mögött lévő bűnözők egyre gyakrabban juttatnak be drónokkal mobiltelefonokat, késeket és más tiltott tárgyakat a börtönbe. Attól tart, hogy legközelebb akár lőfegyver is érkezhet a levegőből.

Az intézmény különleges felügyeleti részlegén rendkívül erőszakos, magas kockázatú elítélteket őriznek.

Bár a kanadai büntetés-végrehajtási szolgálat drónfelderítő rendszert használ, a mostani eset rávilágított a biztonsági hiányosságokra: a pilóta nélküli repülőeszköz észrevétlenül jutott el a rab cellájához.

A dolgozók védőhálók felszerelését sürgetik, hogy megakadályozzák az ilyen típusú szerkezetek bejutását. Bolduc hangsúlyozta, sürgős intézkedésekre van szükség, mielőtt egy jóval veszélyesebb szállítmány érkezik az intézetbe.

Vizsgálják az esetet

Frank Caputo konzervatív képviselő is bírálta a kormányt, amiért nem tesz elég gyors lépéseket a börtönökbe irányuló drónos csempészet megfékezésére.

A kanadai börtönszolgálat közölte, hogy kivizsgálja a történteket. Hozzátették, hogy a tiltott tárgyak becsempészése ellen személyzeti ellenőrzésekkel, felderítő technológiákkal és a rendőrséggel való együttműködéssel is küzdenek.

A szakszervezet szerint a McDonald’s-menü célba juttatása figyelmeztető jel:

ha egy rab ilyen könnyen juthat ételhez és alkoholhoz, az komoly hiányosságokra utal a börtön biztonsági rendszerében.

Korábban azt is megírtuk, hogy drónfelvételek buktattak le egy indonéz börtön elzárt részét, ahol 13 luxusszállást fedeztek fel. A lakrészekhez saját konyha, légkondicionáló és televízió is tartozott, a területen pedig még egy úszómedence is épült.