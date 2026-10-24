Megkötözte és a pincébe zárta feleségét, hogy meccset nézhessen

Ragasztószalaggal egy székhez kötözte feleségét, majd a pincébe zárta egy 64 éves, az Egyesült Államokban élő virginiai férfi. A közösségi médiában az terjedt el, hogy így akarta zavartalanul nézni az NFL-meccset. Terry Wardot emberrablással és családon belüli bántalmazással vádolják.

Egy székhez kötözte feleségét, majd a pincébe zárta egy 64 éves férfi az Egyesült Államokban. Az esetből internetes szenzáció lett, miután elterjedt, hogy a férj a meccs miatt tette ezt.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A nő október 11-én este, miután kiszabadult, beszélt a rendőrökkel.

Elmondása szerint férje 30–45 percen át tartotta fogva a richmondi otthonuk pincéjében.

A kiérkező járőrök mindkét karján ragasztószalag okozta nyomokat találtak.

Ward elismerte, hogy megkötözte feleségét, és levitte az alsó szintre

– derül ki a New York Post által megszerzett rendőrségi dokumentumból.

A futballmeccs miatt történt?

Az eset a Virginia Statewide Incidents nevű Facebook-csoport bejegyzése nyomán vált ismertté. A csoport szerint a férj azért zárta a pincébe feleségét, hogy megnézhesse a vasárnap esti mérkőzést. A jelek szerint Terry Ward a New England Patriots szurkolója.

A rendőrség nem erősítette meg az állítólagos indítékot.

A riasztás idején ért véget hosszabbításban a Baltimore Ravens és az Atlanta Falcons találkozója.

Kitüntetett veterán ellen emeltek vádat

Terry Ward a West Point katonai akadémián végzett, majd a Sivatagi Vihar hadműveletben szolgált a Közel-Keleten, ahol Bronzcsillag kitüntetést kapott. Két felnőtt gyermeke van, családjáról korábban számos közös fotó jelent meg a közösségi oldalakon.

@nypost BREAKING!!! Terry Ward, 64, was arrested after duct-taping his wife to a chair in their basement so he could watch a football game upstairs uninterrupted. The incident took place on the night of October 11, 2026, at the couple's home Richmond, Virginia. https://t.co/4pghVSORLJ — Mercy Report (@MercyR35492) October 22, 2026

A férfit letartóztatták, de másnap 20 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A bíróság megtiltotta neki, hogy kapcsolatba lépjen feleségével, és legalább 300 méter távolságot kell tartania közös otthonuktól.

Emberrablással és családon belüli bántalmazással vádolják, az ügyben még nem született ítélet.