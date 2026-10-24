Megkötözte és a pincébe zárta feleségét, hogy meccset nézhessen

Ragasztószalaggal egy székhez kötözte feleségét, majd a pincébe zárta egy 64 éves, az Egyesült Államokban élő virginiai férfi. A közösségi médiában az terjedt el, hogy így akarta zavartalanul nézni az NFL-meccset. Terry Wardot emberrablással és családon belüli bántalmazással vádolják.
A nő október 11-én este, miután kiszabadult, beszélt a rendőrökkel.
Elmondása szerint férje 30–45 percen át tartotta fogva a richmondi otthonuk pincéjében.
A kiérkező járőrök mindkét karján ragasztószalag okozta nyomokat találtak.
Ward elismerte, hogy megkötözte feleségét, és levitte az alsó szintre
– derül ki a New York Post által megszerzett rendőrségi dokumentumból.
A futballmeccs miatt történt?
Az eset a Virginia Statewide Incidents nevű Facebook-csoport bejegyzése nyomán vált ismertté. A csoport szerint a férj azért zárta a pincébe feleségét, hogy megnézhesse a vasárnap esti mérkőzést. A jelek szerint Terry Ward a New England Patriots szurkolója.
A rendőrség nem erősítette meg az állítólagos indítékot.
A riasztás idején ért véget hosszabbításban a Baltimore Ravens és az Atlanta Falcons találkozója.
Kitüntetett veterán ellen emeltek vádat
Terry Ward a West Point katonai akadémián végzett, majd a Sivatagi Vihar hadműveletben szolgált a Közel-Keleten, ahol Bronzcsillag kitüntetést kapott. Két felnőtt gyermeke van, családjáról korábban számos közös fotó jelent meg a közösségi oldalakon.
A férfit letartóztatták, de másnap 20 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A bíróság megtiltotta neki, hogy kapcsolatba lépjen feleségével, és legalább 300 méter távolságot kell tartania közös otthonuktól.
Emberrablással és családon belüli bántalmazással vádolják, az ügyben még nem született ítélet.