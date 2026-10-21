Beszippantotta egy kislány haját a medence szűrője, hosszú időre a víz alatt rekedt

A súlyos medencebaleset a horvátországi Rabac környéki üdülőhelyek egyikén, egy fedett úszómedencében történt október 20-án, délelőtt 10 óra körül – közölte az isztriai rendőrség

A kislány a víz alá merült, és túl közel ment a medence falán található szűrőberendezéshez - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Egy német állampolgárságú kislány a víz alá merült, és túl közel ment a medence falán található szűrőberendezéshez, ami körülbelül egy méter mélyen volt.

A szűrő hirtelen beszippantotta a haját, ezért a gyerek nem tudott feljönni a felszínre, és egy ideig a víz alatt maradt.

Egy családtag és egy szállodavendég sietett a segítségére, akik a mentők kiérkezéséig újraélesztést végeztek rajta – írja a Vecernji List című horvát napilap.

A gyermeket mentőhelikopterrel szállították a rijekai kórházba további ellátásra; sérüléseinek súlyossága egyelőre nem ismert. Az isztriai rendőrség közölte, hogy folytatják az eset körülményeinek vizsgálatát.

Hasonló medencebaleset történt Olaszországban is

Családi nyaraláson vesztette életét egy kislány Olaszország egyik üdülővárosában idén júliusban. A kislány egy medencében játszott, amikor a haját beszívta a lefolyó. Kiszabadították és újraélesztették, de a gyermek a kórházban meghalt.