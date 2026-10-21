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medence

Beszippantotta egy kislány haját a medence szűrője, hosszú időre a víz alatt rekedt

1 órája
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Hátborzongató baleset történt Horvátországban egy szálláshelyen, ahol egy német kislány haja beleakadt a medence falán lévő szűrőbe, így nem tudott a felszínre úszni. A medence vizében rekedt gyereket végül kiszabadították, de újra kellett éleszteni, ezután pedig mentőhelikopterrel vitték kórházba.
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medenceHorvátországbaleset

A súlyos medencebaleset a horvátországi Rabac környéki üdülőhelyek egyikén, egy fedett úszómedencében történt október 20-án, délelőtt 10 óra körül – közölte az isztriai rendőrség

víz, medence, úszás
A kislány a víz alá merült, és túl közel ment a medence falán található szűrőberendezéshez - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Egy német állampolgárságú kislány a víz alá merült, és túl közel ment a medence falán található szűrőberendezéshez, ami körülbelül egy méter mélyen volt.

A szűrő hirtelen beszippantotta a haját, ezért a gyerek nem tudott feljönni a felszínre, és egy ideig a víz alatt maradt.

Egy családtag és egy szállodavendég sietett a segítségére, akik a mentők kiérkezéséig újraélesztést végeztek rajta – írja a Vecernji List című horvát napilap.

A gyermeket mentőhelikopterrel szállították a rijekai kórházba további ellátásra; sérüléseinek súlyossága egyelőre nem ismert. Az isztriai rendőrség közölte, hogy folytatják az eset körülményeinek vizsgálatát.

Hasonló medencebaleset történt Olaszországban is

Családi nyaraláson vesztette életét egy kislány Olaszország egyik üdülővárosában idén júliusban. A kislány egy medencében játszott, amikor a haját beszívta a lefolyó. Kiszabadították és újraélesztették, de a gyermek a kórházban meghalt.

 

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