Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiakot nemzeti, faji és vallási gyűlölet, viszály és türelmetlenség szításával, vallási építmények megrongálásával, valamint emberéletet és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. A férfi július 28-ra virradó éjjel, néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt megrongált két Mária-szobrot a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei zarándokhelyen.

20 évre börtönbe kerülhet a lengyel férfi, aki két medjugorjei Mária-szobrot is megrongált

Fotó: Twitter/X

Fekete festékkel és sértő feliratokkal gyalázta meg a vallási jelképeket.

A Jelenések-hegyén álló Mária-szobor arcát és mindkét kezét fekete festékkel kente be, talapzatára pedig a "szoknyás ördög" feliratot írta.

Hasonló módon rongálta meg a hegy lábánál, a Kék Kereszt közelében található kisebb Mária-szobrot is. A környéken sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el, egyik lengyel nyelvű molinóján a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezte.

A Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát is felgyújtotta

Az ügyészség szerint Krakowiak ezután megpróbálta meggyújtani a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának tetőszerkezetét borító vásznat, de ez nem sikerült, mert az anyag nem volt gyúlékony.

Ezt követően egy kannából benzint locsolt az oltár berendezési tárgyaira, majd meggyújtotta azokat.

Az oltárban és a szabadtéri berendezésekben mintegy 67 ezer eurós kár keletkezett. A tüzet tűzoltók oltották el, és senki nem sérült meg.

Han vandalizado Medjugorje. https://t.co/Q7xwHTGQHj — Carla Restoy ن (@CarlaRestoy) July 28, 2026

A férfit július 28-án, néhány órával a történtek után fogták el. A bíróság elrendelte harmincnapos letartóztatását, és azóta is fogva tartják. A férfi az egyik bírósági meghallgatásán beismerte tettét.

Medjugorje az egyik legismertebb zarándokhely

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye, évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról.

1981-ben hat fiatalnak - állításuk szerint - többször is megjelent Szűz Mária, közülük többnek azóta is, és különféle üzeneteket, néhányukra titkokat bízott, amelyeket csak az ő engedélyével hozhatnak nyilvánosságra.

A Szentszék hivatalos vizsgálatot folytat az ügyben, állandó vizitátort is küldött Medjugorjébe, de eddig nem foglalt állást a jelenések hitelessége mellett, bár ellene sem. A néhai Ferenc pápa minden évben hosszú levélben üdvözölte a Mladifestet, és 2019-ben engedélyezte az egyházmegyéknek, plébániáknak, hogy hivatalosan is szervezzenek zarándoklatokat Medjugorjébe, nemcsak privát formában, mint addig – írja az MTI.