Medve és bocsai elől menekült a turista, kórházban kötött ki

A szlovák hegyimentők tájékoztatása szerint október 25-én, vasárnap dél körül érkezett hozzájuk a riasztás, miután egy medve és bocsai közelében túrázó csoport egyik tagja elesett. A 26 éves lengyel férfi társaival a Kvačianska-völgyben kirándult.

Medve elől menekült a Tátrában, kórházban kötött ki a turista.

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Medve és bocsai jelentek meg a turistaút közelében

A túrázók a vörös jelzés közelében vettek észre egy anyamedvét a bocsaival. A csoport tagjai igyekeztek minél gyorsabban eltávolodni az állatoktól, egyikük azonban

elvesztette az egyensúlyát, elesett és megsérült a karja.

A medve a beszámoló szerint nem támadta meg a férfit. Sérülését az esés okozta, miközben biztonságosabb távolságba próbált jutni.

A helyszínre érkező hegyimentők megvizsgálták a lengyel turistát, majd rögzítették a sérült végtagját. Ezután terepjáróval szállították a liptószentmiklósi kórházba, ahol további orvosi ellátást kaphatott.