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Medve és bocsai elől menekült a turista, kórházban kötött ki

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Anyamedvével és bocsaival találkozott egy túracsoport a szlovákiai Kvačianska-völgyben. Amikor a kirándulók megpróbáltak gyorsan eltávolodni az állatoktól, egy 26 éves lengyel turista megbotlott, elesett és megsérült a karja.
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medveturistakórház

A szlovák hegyimentők tájékoztatása szerint október 25-én, vasárnap dél körül érkezett hozzájuk a riasztás, miután egy medve és bocsai közelében túrázó csoport egyik tagja elesett. A 26 éves lengyel férfi társaival a Kvačianska-völgyben kirándult.

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Medve elől menekült a Tátrában, kórházban kötött ki a turista.
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medve és bocsai jelentek meg a turistaút közelében

A túrázók a vörös jelzés közelében vettek észre egy anyamedvét a bocsaival. A csoport tagjai igyekeztek minél gyorsabban eltávolodni az állatoktól, egyikük azonban 

elvesztette az egyensúlyát, elesett és megsérült a karja.

A medve a beszámoló szerint nem támadta meg a férfit. Sérülését az esés okozta, miközben biztonságosabb távolságba próbált jutni.

A helyszínre érkező hegyimentők megvizsgálták a lengyel turistát, majd rögzítették a sérült végtagját. Ezután terepjáróval szállították a liptószentmiklósi kórházba, ahol további orvosi ellátást kaphatott.

A lengyel Tátrai Nemzeti Park tájékoztatása szerint medvével történő találkozáskor megfelelő távolságot kell tartani, majd lehetőség szerint nyugodtan vissza kell vonulni. Nem ajánlott elzárni az állat menekülési útvonalát vagy hirtelen mozdulatokkal megriasztani, különösen akkor, ha bocsok is vannak a közelben.

 

 

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