Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat Fásy Ádám feleségének ügyében – lépett az ügyészség

Fontos

Gigi Gigiadze az Origónak: a Grúziában alkalmazott orosz módszerek máshol is megjelenhetnek

medve

Félelmetes: medve támadt egy autóra, fedélzeti kamera rögzítette az esetet

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rátámadt egy autóra egy bocsát védő barnamedve a japán Hokkaidó szigetén. Az anyaállat felugrott a motorháztetőre, majd harapni és karmolni kezdte a járművet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvefedélzeti kameraautó

A fedélzeti kamerával rögzített eset Bifuka településén történt. A sofőr megállt, amikor egy termetes medve és bocsa megjelent az úttesten.

medve
Medve támadt egy autóra.
Fotó: KEN MARSH / Connect Images

Bocsát védő medve rohant neki egy autónak

A felvételen először úgy látszik, hogy mindkét állat elmenekül a jármű elől. Az anyamedve azonban hirtelen megfordul, az autó felé rohan, majd felugrik annak motorháztetejére.

Az állat harapni és karmolni kezdi a kocsit, ezután hátrál, majd még többször nekiront a jármű elejének. Végül visszatér a bocsához, és mindketten elmenekülnek.

A támadás következtében horpadások és mély karmolásnyomok keletkeztek az autón, a medve pedig lyukat is ütött a motorháztetőn. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

A rendőrség közzétette a felvételt, és fokozott óvatosságra intette a környéken közlekedőket. A terület egy ismert barnamedve-élőhely közelében található.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!