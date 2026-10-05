Félelmetes: medve támadt egy autóra, fedélzeti kamera rögzítette az esetet

A fedélzeti kamerával rögzített eset Bifuka településén történt. A sofőr megállt, amikor egy termetes medve és bocsa megjelent az úttesten.

Medve támadt egy autóra.

Fotó: KEN MARSH / Connect Images

Bocsát védő medve rohant neki egy autónak

A felvételen először úgy látszik, hogy mindkét állat elmenekül a jármű elől. Az anyamedve azonban hirtelen megfordul, az autó felé rohan, majd felugrik annak motorháztetejére.

Az állat harapni és karmolni kezdi a kocsit, ezután hátrál, majd még többször nekiront a jármű elejének. Végül visszatér a bocsához, és mindketten elmenekülnek.

A támadás következtében horpadások és mély karmolásnyomok keletkeztek az autón, a medve pedig lyukat is ütött a motorháztetőn. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

A rendőrség közzétette a felvételt, és fokozott óvatosságra intette a környéken közlekedőket. A terület egy ismert barnamedve-élőhely közelében található.