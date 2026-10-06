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románia

Megpecsételődhet több száz állat sorsa: aláírták a kilövésükről szóló medvetörvényt

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Aláírta Nicusor Dan román államfő a medveállomány ritkítását célzó törvényt. A jogszabály 859 barnamedve megelőzési célú kilövését engedélyezi idén, további 110 veszélyes állatot pedig akkor lehet elejteni, ha emberi életet fenyegetnek. Egyes illetékesek szerint ugyanakkor már nem maradt elegendő idő a teljes kvóta végrehajtására.
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romániamedvetörvény

Jelentősen növelik a kilőhető barnamedvék számát Romániában. Nicusor Dan államfő hétfőn aláírta a törvényt, amelynek célja a túlszaporodott állomány szabályozása és a lakott területeken egyre gyakrabban megjelenő nagyvadak okozta veszély csökkentése – írja az Agrárszektor. A román képviselőház szeptember 16-án fogadta el ismét a jogszabályt. Ennek értelmében 2026-ban 859 barnamedvét lehet megelőzési céllal kilőni. További 110 medve elejtését beavatkozási céllal engedélyezik, amennyiben azok közvetlenül emberi életet veszélyeztetnek.

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Több száz medve kilövését engedélyezték Romániában.
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Aláírták a törvényt, ami több száz medve sorsáról dönthet

Az RMDSZ által kezdeményezett törvény a román hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba.

Nicusor Dan augusztusban alkotmányossági kifogást emelt a tervezet ellen, ám az alkotmánybíróság elutasította az óvását. Az államfő ezt követően visszaküldte a törvényt a parlamentnek, mert több ponton pontosítást és kiegészítést tartott szükségesnek.

A képviselőház végül módosítás nélkül, a szenátus által korábban elfogadott formában szavazta meg újra a tervezetet. A hosszú eljárás miatt azonban már csak néhány hónap maradt az idei keret végrehajtására.

Tánczos Barna szenátor, megbízott miniszterelnök-helyettes szerint a megelőzési kvóták megduplázását tudományos felmérések is indokolják. Úgy véli, a veszélyes egyedek azonnali eltávolítása önmagában nem helyettesítheti a teljes medveállomány szabályozását.

Több száz riasztást kaptak a hatóságok

Ráduly István, Kovászna megye prefektusa arra figyelmeztetett, hogy az idei kvótát a rendelkezésre álló rövid idő miatt valószínűleg már nem lehet teljesíteni. A vármegyében 86 medvét kellene kilőni, közülük harmincat már eltávolítottak.

Kovászna megyében az év első nyolc hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak lakott területekre tévedő medvék miatt, és két medvetámadás is történt.

A korábbi felmérések szerint Romániában él Európa legnagyobb barnamedve-populációja. Az országban található állomány nagyságát 10 600 és 12 700 közé becsülték.

 

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