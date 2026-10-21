Hatalmas medvét filmeztek le a lakóházak között Kovásznán – videó

Szokatlan látvány fogadta a kovásznai lakókat október 20-án kedden. Egy több száz kilós medve jelent meg az utcákon este 9 óra körül, és nyugodtan sétálgatott a lakóházak közvetlen közelében. Az esetről videó is készült, amelyet a Covasna 45 közösségi oldalán osztottak meg.

Egy több száz kilós medve jelent meg az utcákon kedd este

Fotó: YouTube/Maszol

A videót készítő helyiek az ablakból figyelték a medvét.

Ti mit csináltok este 9 körül? Mi az ablakból nézzük a medvéket. Csendben ülünk a házban, és csodáljuk a több száz kilós állatok laza, sétáló lépteit

– írták a bejegyzéshez.

A bejegyzés a Kovászna megyében tapasztalható helyzetre is felhívta a figyelmet, ahol a becslések szerint több mint kétezer medve él. A helyiek és a szakemberek szerint az állomány nagysága jelentősen meghaladja az erdők eltartóképességét – írja a Maszol.

A szabályozás módosításával a megyében 86-ra emelték a megelőzési célú kilövési kvótát.

A térségben élők és a szakemberek azonban úgy vélik, hogy ez önmagában nem elegendő az állomány hosszú távú szabályozásához.

Három medvét lőttek ki Hargita megyében októberben

A medvék lakott területeken való megjelenése Hargita megyében is rendszeres feladatot ad a hatóságoknak. A Maszol egy másik cikkében arról írt, hogy a megyei csendőröket október 1. és 20. között

22 alkalommal riasztották a települések közelében feltűnő nagyvadak miatt.

A bejelentések 15 településről érkeztek. A legtöbb riasztást Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről kapták, mindkét városból 3-3 alkalommal hívták a 112-es segélyhívót. Oroszhegyről, Csíkszentdomokosról és Zetelakáról 2-2 bejelentés érkezett, míg több más településen 1-1 alkalommal jelezték medve jelenlétét.

A 22 esetből 7 alkalommal volt szükség a csendőrök beavatkozására

Négy esetben hang- és fényjelzésekkel sikerült visszaterelni az állatokat az erdős területekre. Három alkalommal a beavatkozási csapat vezetője a medvék kilövése mellett döntött.

A veszélyesnek ítélt állatokat Farkaslakán, Székelyudvarhelyen és Székelyvarságon lőtték ki.

A hatóságok adatai szerint október első 20 napjában kevesebb bejelentés érkezett, mint szeptember hasonló időszakában, amikor 40 alkalommal riasztották a csendőröket. A 2025-ös év azonos időszakában ugyanakkor mindössze 12 ilyen hívást regisztráltak.