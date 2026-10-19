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Medve szaladgált hajnalban Havadtő utcáin – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Maros megyében egyre gyakrabban bukkannak fel vadállatok lakott területeken és közutakon. Ezt mutatja a hétfő hajnali eset is, amikor medve jelent meg egy erdélyi település utcáin. Az állatról videófelvétel is készült.
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medvemaros megyeErdély

Medve jelent meg hétfő hajnalban a Maros megyei Havadtő (Viforoasa) utcáin. A településen szaladgáló nagyvadról videófelvétel is készült.

Medve jelent meg hétfő hajnalban a Maros megyei Havadtő utcáin. Fotó: Youtube/@maszol2082
Medve jelent meg az erdélyi Havadtő utcáin
Fotó: Youtube/@maszol2082

Ősszel gyakrabban bukkannak fel medvék lakott területeken

Barabási Antal Szabolcs Maros megyei prefektus korábban a Maszolnak elmondta, hogy a medvék ősszel, a téli álom előtti időszakban természetes módon aktívabbá válnak. Szeptember végén és október elején, a betakarítás idején nagyobb területeket járnak be, ezért gyakrabban bukkanhatnak fel a települések közelében és a közutakon.

A prefektus szerint Maros megye országos szinten az első három között szerepel a medveállomány nagyságát tekintve. 

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy különösen a medvék által gyakran látogatott útszakaszokon közlekedjenek fokozott figyelemmel és óvatosan.

Nem ez volt az egyetlen medveészlelés Maros megyében az elmúlt napokban. A múlt héten Magyaró közelében egy anyamedvét és bocsát figyeltek meg. A medvebocs betévedt a településre, az anyamedve pedig az esti órákban visszatért érte. Néhány nappal korábban Sóvárad és Szováta között is videóra vettek egy medvét, amely az országúton, az autók előtt szaladt. Az állat végül a közeledő gépkocsi fénye elől a mezőre menekült.

Hargita megyében medvetámadás is történt

Hargita megyében is történt medvével kapcsolatos incidens az elmúlt napokban. Az Origo korábbi beszámolója szerint egy férfit medvetámadás ért, amelynek következtében a combján, a térdén és a lábszárán is megsérült.

 

 

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