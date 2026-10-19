Medve szaladgált hajnalban Havadtő utcáin – videó

Medve jelent meg hétfő hajnalban a Maros megyei Havadtő (Viforoasa) utcáin. A településen szaladgáló nagyvadról videófelvétel is készült.

Medve jelent meg az erdélyi Havadtő utcáin

Fotó: Youtube/@maszol2082

Ősszel gyakrabban bukkannak fel medvék lakott területeken

Barabási Antal Szabolcs Maros megyei prefektus korábban a Maszolnak elmondta, hogy a medvék ősszel, a téli álom előtti időszakban természetes módon aktívabbá válnak. Szeptember végén és október elején, a betakarítás idején nagyobb területeket járnak be, ezért gyakrabban bukkanhatnak fel a települések közelében és a közutakon.

Nem ez volt az egyetlen medveészlelés Maros megyében az elmúlt napokban. A múlt héten Magyaró közelében egy anyamedvét és bocsát figyeltek meg. A medvebocs betévedt a településre, az anyamedve pedig az esti órákban visszatért érte. Néhány nappal korábban Sóvárad és Szováta között is videóra vettek egy medvét, amely az országúton, az autók előtt szaladt. Az állat végül a közeledő gépkocsi fénye elől a mezőre menekült.