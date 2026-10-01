Halálos medvetámadás történt Erdélyben

Medvetámadásban meghalt egy 55 éves férfi az erdélyi Brassó megyében. A férfira szerdán délelőtt támadt rá egy medve Kucsuláta határában, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A medvetámadás a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település határában történt. A férfit a medve olyan súlyosan megsebesítette, hogy belehalt sérüléseibe.
Az olthévízi (Hoghiz) rendőrőrsöt szerdán 12 óra 50 perckor értesítették a támadásról. A mentőegységek a helyszínre érkezve már csak a férfi halálát tudták megállapítani.
Vizsgálják a halálos medvetámadás körülményeit
Az áldozat holttestét törvényszéki orvosi vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál pontos okát.
A rendőrség az ügyben bűnvádi eljárást indított a haláleset körülményeinek tisztázására.
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