Halálos medvetámadás történt Erdélyben

A medvetámadás a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település határában történt. A férfit a medve olyan súlyosan megsebesítette, hogy belehalt sérüléseibe.

Medvetámadás Erdélyben: halálra sebesített egy férfit a medve Brassó megyében

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Az olthévízi (Hoghiz) rendőrőrsöt szerdán 12 óra 50 perckor értesítették a támadásról. A mentőegységek a helyszínre érkezve már csak a férfi halálát tudták megállapítani.

Vizsgálják a halálos medvetámadás körülményeit

Az áldozat holttestét törvényszéki orvosi vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál pontos okát.

A rendőrség az ügyben bűnvádi eljárást indított a haláleset körülményeinek tisztázására.