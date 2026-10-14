Medvetámadás Hargita megyében: súlyosan megsérült egy férfi

Kórházba került egy juhász, akit kedden kora délután, 13-14 óra között támadott meg egy medve a Hargita megyei, Felsőboldogfalvához tartozó Telekfalva határában.

Medvetámadás történt Hargita megyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medvetámadás történt Hargita megyében

A férfi éppen a nyájával haladt az erdő szélén, a falu közelében, amikor a nagyvad váratlanul rátámadt. A sérült pásztor segítségére végül egy helybéli ismerőse sietett, és ő vitte be a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztályára.

Zörgő Noémi, a kórház szóvivője a Maszolnak elárulta, hogy a férfi a combján, térdén és lábszárán szenvedett sérüléseket.

Sebeit a sürgősségi osztályon azonnal ellátták, majd átszállították a sebészetre, ahol jelenleg is kezelik. Állapota stabil, sérülései szerencsére nem életveszélyesek.

Zsombori Levente, Felsőboldogfalva polgármestere elmondta, hogy Telekfalva környékén korábban még nem fordult elő hasonló, embert ért medvetámadás. Ugyanakkor a község többi településén a nagyvadak jelenléte rendszeres problémát jelent.

A medvék gyakran felbukkannak a mezőgazdasági területeken, ahol komoly károkat okoznak, és korábban háziállatokra is támadtak már.

A polgármesteri hivatal munkatársai az eset után azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, köztük a csendőrséget és a helyi vadásztársaságot, hogy megtegyék a szükséges lépéseket.

Több medvét is láttak a szatmári térségben

Az elmúlt hetekben több alkalommal is barnamedvét észleltek a szatmári térségben, a nagytestű ragadozók pedig ősszel rendszeresen felbukkannak a határ mentén. Egy vadászmester szerint nagyon fontos, hogy aki találkozik vele, megfelelő távolságot tartson.