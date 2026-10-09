Otthonukban rontott rá a medve az alvó házaspárra – egyikük nem élte túl

A medve szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tört be egy család otthonába a mongol főváros Bayanzurkh kerületében. A pár egy hagyományos mongol, sátorszerű építményben, úgynevezett „ger”-ben élt, amikor az állat rájuk támadt.

Halálos medvetámadás történt Mongóliában - Illusztráció

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A negyvenes éveiben járó férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. Az ötvenes éveiben járó nőnek sikerült kijutnia az otthonából, majd a szomszédokhoz menekült és segítséget kért.

Őt súlyos állapotban vitték kórházba – közölte Munkhbayar M. városi tisztviselő.

Nagyon megszaporodtak a medveészlelések

A mongol hatóságok szerint egyre gyakoribb, hogy medvék kerülnek az emberek közelébe. A jelenség hátterében többek között a klímaváltozás és a táplálékhiány állhat.

Idén már 24 alkalommal jelentettek medvét Ulánbátor közelében, miközben 2018-ban mindössze két ilyen észlelés történt.

Az elmúlt hetekben több olyan videó is elterjedt a mongol közösségi médiában, amelyeken medvék sátrakba hatolnak be vagy megrongálják azokat. Olyan felvételek is megjelentek, amelyeken a vadállatok haszonállatokra támadnak – írja a BBC.

Vadőrök keresik az állatot

A hatóságok vadőrökből álló csapatot küldtek a medve felkutatására.

A helyieket arra figyelmeztették, hogy legyenek különösen óvatosak, és azonnal jelentsék, ha medvét látnak.

A hatóságok nyolc tartományban medvevadászati engedélyeket is kiadtak. Emellett nyugtatólövedékes fegyvereket próbálnak beszerezni, hogy a vidéki területeken dolgozó vadőrök hatékonyabban tudjanak intézkedni az emberek közelébe merészkedő állatokkal szemben.

Mongóliában továbbra is sokan nomád életmódot folytatnak, miközben egyre több ember él városokban és más állandó településeken. A mezőgazdasági közösségek száma is növekszik, így a vadon élő állatok és az emberek találkozásának lehetősége egyre nagyobb.

Több medvét is láttak a szatmári térségben, a vadászmester fontos dologra figyelmeztet

Az elmúlt hetekben több alkalommal is barnamedvét észleltek a szatmári térségben, a nagytestű ragadozók pedig ősszel rendszeresen felbukkannak a határ mentén. A medve alapvetően kerüli az embert, de a vadászmester szerint nagyon fontos, hogy aki találkozik vele, megfelelő távolságot tartson.