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medve

Drámai medvetámadás Erdélyben: három állat rontott rá a tehenét védő gazdára

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Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló, csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában - jelentette szerdán az Agerpres román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult.
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medvegazdamedvetámadás

A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turistacsoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült, és később elpusztult.

medvetámadás
Medvetámadás Erdélyben.
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medvetámadás Erdélyben: három állat rontott rá a tehenét védő gazdára

A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barnamedve ugyanis jellemzően egyedül támad - közölték.

A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölykök kétéves korukig az anyjukkal maradnak.

A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve- vagy farkastámadás miatt.

A napokban hatályba lépett medveritkítási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barnamedvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy háromszázra becsülik.

 

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